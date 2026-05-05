Reduceri de posturi la Serviciul Public Finanțe Ploiești – PROIECT

Reorganizarea de la Serviciul Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești, în contextul disponibilizărilor anunțate la nivel național, prevede reducerea numărului de posturi de la 146 la 135. Proiectul de hotărâre se va afla, miercuri, 6 mai, în dezbaterea ședinței Consiliului Local.

Astfel, conform proiectului de hotărâre avansat, numărul maxim de posturi de la Serviciul Public Finanțe Locale va fi redus de la 146 la 135, începând cu data de 1 iulie 2026.

„Proiectul prevede reducerea cu 11 posturi de la 146 la 135, dintre care trei posturi sunt vacante, iar opt sunt ocupate”, a precizat Simona Dolniceanu, directorul SPFL Ploiești.

Totodată, proiectul de hotărâre prevede desființarea unui post de conducere la Serviciul Asistenți Contribuabili și Relația cu Instituțiile Publice, precum și crearea unui compartiment de Relații Publice și Registratură.

Proiectul de hotărâre vizează și aprobarea noului stat de funcții și regulamentul de funcționare și organizare ale SPFL Ploiești.