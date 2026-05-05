Accident pe strada Ștrandului din Ploiești. Unul dintre șoferi a ajuns la spital

Un accident de circulație s-a produs marți după-amiază, 5 mai, în jurul orei 14.30, pe strada Ștrandului din Ploiești. Două autovehicule au fost implicate.

Unul dintre șoferi, în vârstă de 53 de ani, a încercat să dea cu spatele și a intrat în coliziune cu un alt autoturism, potrivit IPJ Prahova.

Conducătorul autoturismului lovit, în vârstă de 55 de ani, a fost rănit și a fost transportat la spital, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au deschis în acest caz un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.