Unde poți vedea ”yachtul de uscat” cu motor de 8200 cmc. Legenda Cadillac Eldorado vine la Ploiești

O istorie de succes construită pe lux la dimensiuni inimaginabile pentru piața auto actuală. Cândva, mașini precum Cadillac Eldorado cucerea lumea și dădea senzația că poate tracta garnituri de tren, chiar dacă erau la categoria coupeurilor sau decapotabilelor de lux. Conform icars.ro, un astfel de model legendar veți vedea anul acesta la cea de a patra ediție ”De la cal, la cai putere”.

- Publicitate -

Cadillac Eldorado este unul dintre cele mai emblematice modele de lux din istoria industriei auto americane. Produs de divizia Cadillac a constructorului General Motors între 1953 și 2002, modelul a definit conceptul de „personal luxury car” (mașină de lux pentru uz personal), fiind recunoscut pentru designul extravagant, dimensiunile impresionante și inovațiile tehnologice.

Cele mai importante etape istorice ale modelelor Eldorado:

Nașterea unei legende și era aripilor de rechin (1953–1959)

1953: Eldorado debutează ca o ediție limitată de top (doar 532 de unități produse) pentru a celebra cincizeci de ani de existență ai mărcii Cadillac.

- Publicitate -

1956: Gama se extinde prin introducerea versiunii coupé numită Eldorado Seville, în timp ce varianta decapotabilă primește numele Eldorado Biarritz.

1957: Este lansat Eldorado Brougham, cea mai scumpă mașină americană a epocii (circa 13.000 de dolari), dotată cu suspensie pneumatică autonivelantă și plafon din oțel inoxidabil.

1959: Modelul Eldorado Biarritz atinge apogeul designului „Jet Age”, devenind faimos la nivel mondial datorită celor mai mari aripi posterioare (tailfins) montate vreodată pe o mașină de serie, lămpii duble în formă de glonț și motorului V8 de 6,4 litri.

- Publicitate -

Revoluția tracțiunii față și designul tăios (1967–1970)

1967: Eldorado trece printr-o transformare radicală, adoptând o platformă cu tracțiune față.

Design: Primește linii drepte, geometrice, faruri escamotabile ascunse în grilă și o prezență extrem de agresivă pe șosea.

Performanță: În 1970, modelul primește un motor uriaș V8 de 8,2 litri (500 de inci cubici), cel mai mare motor de pasageri din epoca postbelică, capabil să dezvolte 400 de cai putere.

- Publicitate -

Epoca „Yachturilor de uscat” (1971–1978)

Dimensiuni: Eldorado crește în dimensiuni, depășind 5,6 metri lungime și o greutate de peste 2,2 tone.

Stil: Confortul devine prioritatea absolută; mașinile oferă scaune masive capitonate ca niște canapele, finisaje din imitație de lemn și plafoane acoperite cu vinil.

1976: Cadillac promovează intens versiunea Eldorado Convertible din acest an ca fiind „ultima decapotabilă americană tradițională”, generând un val masiv de achiziții din partea colecționarilor.

- Publicitate -

Reducerea dimensiunilor și succesul comercial (1979–1991)

1979: Din cauza crizelor de combustibil și a noilor reglementări de consum, Eldorado este micșorat considerabil, pierzând aproximativ 500 kg și 50 cm în lungime.

Vânzări: În ciuda dimensiunilor reduse, această generație devine un succes comercial masiv, stabilind recorduri absolute de vânzări pentru acest model.

Anii ’80: Perioada aduce motoare mai puțin fiabile și o nouă reducere drastică a dimensiunilor în 1986, moment în care mașina își pierde o parte din identitatea sa impunătoare.

- Publicitate -

Ultima generație și retragerea (1992–2002)

Revenirea la origini: În 1992, Eldorado revine la un design mult mai fluid și elegant, inspirat din punct de vedere vizual de succesul generației din 1967.

Tehnologie: Primește faimosul motor Northstar V8 de 4,6 litri și sisteme avansate de suspensie controlată electronic.

2002: Pe fondul declinului pieței de coupé-uri mari în favoarea SUV-urilor, Cadillac oprește definitiv producția. Ultimul lot de 1.596 de mașini a fost vopsit în culoarea roșie specifică modelului original din 1953, marcând finalul a 50 de ani de istorie.

- Publicitate -

Printre cele 200 de autovehicule istorice prezente la cea de a patra ediție ”De la cal, la cai putere”, pe Hipodromul Ploiești, veți putea admira un exemplar superb de Cadillac Eldorado din cea de a noua generație. Are ”doar” 8200 cmc . Ceri 365 de cai putere ar putea să vi se pară puțini la o asemnea capacitate cilindrică a unui motor V8, însă cu adevărat senzațional este cuplul acestei mașini cu o greutate de 2,18 tone.

*Grupul Observatorul Prahovean vă invită în calitate de coorganizator la două evenimente memorabile: ”Avioane & Motoare”, 30 mai pe Aerodromul Gheorghe Bănciulescu din Strejnicu, eveniment organizat în parteneriat cu Aeroclubul României și ”De la cal, la cai putere” – Hipodromul Ploiești, 5-7 iunie, eveniment organizat în parteneriat cu Retrocars România. Pentru ambele accesul publicului este liber!