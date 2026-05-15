Cum încearcă Primăria Ploiești să rezolve criza locurilor de parcare: sensuri unice și parcare supraetajată privată

Criza locurilor de parcare din Ploiești, una dintre cele mai mari probleme reclamate de șoferi în ultimii ani, revine în atenția administrației locale. Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat, joi, 14 mai, în cadrul emisiunii Observatorul LIVE, că municipalitatea pregătește mai multe soluții pentru crearea de noi locuri de parcare, de la parcări supraetajate realizate prin investiții private până la reorganizarea traficului pe anumite străzi.

- Publicitate -

Investiție privată pentru o parcare supraetajată în centrul Ploieștiului

Potrivit edilului, una dintre cele mai importante discuții aflate în acest moment pe masa administrației locale vizează construirea unei parcări supraetajate în zona centrală a orașului, proiect care ar urma să fie realizat exclusiv din fonduri private.

„Atacăm pe două fronturi. Avem o ofertă, dar aceasta trebuie confirmată printr-o procedură de licitație. Există deja interes manifestat din partea unei companii foarte mari, de fapt cea mai mare companie, cel puțin din Europa, care construiește și administrează parcări private și care activează inclusiv în București.

- Publicitate -

(…) Își doresc să construiască o parcare supraetajată în Ploiești, ceea ce înseamnă o investiție privată, un sistem de concesionare a terenului, redevență (…), inclusiv preluarea în administrare a parcării de pe Cuza Vodă”, a declarat Mihai Polițeanu.

Lipsa locurilor de parcare, în topul sesizărilor

Anunțul vine într-un context în care lipsa locurilor de parcare a devenit o problemă cronică în multe cartiere din municipiu, dar și în zona centrală, unde șoferii sunt nevoiți de multe ori să petreacă zeci de minute pentru a găsi un loc liber. În ultimii ani, numărul mașinilor a crescut constant, în timp ce infrastructura de parcare a rămas aproape neschimbată.

Primarul susține că municipalitatea nu are capacitatea financiară de a construi singură astfel de investiții majore, motiv pentru care soluția parteneriatului cu investitori privați este considerată una realistă.

- Publicitate -

„Îmi doresc să organizăm o licitație. Că vine această companie, că vine o altă companie sau mai multe companii, foarte bine. Îmi doresc să realizăm acest proiect, pentru că este clar că Primăria nu va avea, ani de zile de acum înainte, bani pentru parcări supraetajate”, a precizat Mihai Polițeanu.

Potrivit edilului, în următoarele săptămâni vor avea loc noi discuții pe această temă, iar proiectul ar putea intra într-o etapă concretă dacă va exista susținere administrativă și politică.

Parcări „spic”, soluții rapide pentru noi locuri

Pe lângă proiectul parcării supraetajate, administrația locală are în vedere și măsuri mai rapide și mai puțin costisitoare, care ar putea aduce câteva sute de locuri noi de parcare în mai multe zone ale orașului.

- Publicitate -

Una dintre soluțiile analizate este amenajarea parcărilor de tip „spic”, prin reorganizarea circulației și introducerea de sensuri unice pe anumite străzi.

„Este o soluție. Mi se pare cea mai la îndemână variantă pentru a crea noi locuri de parcare. Că sunt 50, că sunt 300, tot înseamnă locuri suplimentare”, a menționat edilul.

Studiu de trafic, pentru sensuri unice în Ploiești

Tot anul acesta, potrivit primarului Mihai Polițeanu, va demara procedura de achiziție pentru studiul de trafic din municipiu, care ar putea oferii soluții în ceea ce privește implementarea unui alt proiect: impunerea de sensuri unice pe mai multe artere de circulație.

- Publicitate -

„Anul acesta vom demara ceea ce trebuia început încă de anul trecut, însă nu au existat fonduri: procedura de achiziție pentru studiul de trafic, având ca obiectiv principal crearea de sensuri unice. Crearea sensurilor unice aduce și locuri de parcare, pentru că eliberezi o bandă de circulație care dispare și poți amenaja parcări”, a explicat Mihai Polițeanu.

Astfel de soluții au fost aplicate deja în alte orașe din țară unde reorganizarea traficului a permis amenajarea unor noi spații de parcare fără investiții majore în infrastructură.