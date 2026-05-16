Bacalaureat 2026: Când se susțin probele de aptitudini și când sunt examenele scrise

Numărătoarea inversă a început. Pentru miile de absolvenți de liceu din județul Prahova și din întreaga țară, vara anului 2026 vine cu cea mai importantă probă a adolescenței: examenul de Bacalaureat. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al sesiunilor de vară și toamnă, iar prima etapă a procedurii pornește pe 2 iunie.

Înscrierile și probele orale — prima linie

Înscrierea candidaților la prima sesiune are loc între 2 și 4 iunie 2026, același termen la care se încheie și cursurile pentru clasele a XII-a și a XIII-a. De atunci, liceenii intră oficial pe „modul examen”.

Probele de competențe deschid seria: evaluarea orală la limba română (proba A) se desfășoară între 8 și 10 iunie, urmată de proba la limba maternă (10–11 iunie), de cea într-o limbă de circulație internațională (11–12 iunie) și de evaluarea competențelor digitale (15–17 iunie).

Probele scrise — săptămâna decisivă

Probele scrise încep pe 29 iunie cu Limba și literatura română, continuă pe 30 iunie cu proba obligatorie a profilului, pe 2 iulie cu proba la alegere a profilului și specializării și se încheie pe 3 iulie cu Limba și literatura maternă.

Când vin rezultatele

Rezultatele inițiale se afișează pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00. Tot în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot vizualiza lucrările și depune contestații. Rezultatele finale sunt publicate pe 13 iulie.

Cine poate intra în sală

La examen se pot înscrie elevii din clasa a XII-a sau a XIII-a aflați în ultimul an de studii, absolvenții din promoțiile anterioare care nu au promovat, precum și candidații proveniți din alte sisteme de învățământ, după echivalarea studiilor.