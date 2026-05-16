Crater cu diametru de 1,5 metri descoperit pe un câmp din Padina, județul Tulcea. Un motor ce pare că ar fi de la o dronă găsit în apropiere

Poliția Tulcea a anunțat că au găsit pe un câmp din Padina, județul Tulcea, un motor care pare a proveni de la o dronă și la 20 de metri un crater de 1,5 metri diametru.

Ministerul Apărării Naționale a fost informat sâmbătă, 16 mai, în jurul orei 15.00, despre faptul că în curtea unei proprietăți nelocuite din localitatea Pardina, județul Tulcea, a fost semnalată existența unui proiectil reactiv nedirijat, neexplodat. Verificările tehnice au confirmat prezența unei cantități de două kilograme de explozibil în corpul proiectilului, anunță MApN într-un comunicat.

Perimetrul a fost securizat, iar la fața locului se află reprezentanți ai Poliției, Poliției de Frontieră și ai Serviciului Român de Informații. O echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale se deplasează la fața locului, pentru a evalua situatia.

Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale.