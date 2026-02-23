- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Șoferii din Ploiești primesc vestea mult așteptată. Când încep lucrările la drumuri

Marius Nica
Autor: Marius Nica
gropi

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că, începând cu 1 martie, vor demara lucrările de reparații la străzile din municipiu, în contextul în care prognozele meteo indică o îmbunătățire semnificativă a vremii.

- Publicitate -

Edilul a transmis că, odată cu încălzirea vremii, va fi emis ordinul de începere a lucrărilor, după o perioadă în care intervențiile au fost limitate din cauza temperaturilor scăzute și a precipitațiilor.

„Conform prognozelor meteo, vremea se va îmbunătăți semnificativ începând cu 1 martie. Ca urmare, vom da în sfârșit ordinul de începere reparații străzi”, a precizat primarul.

Intervenții așteptate de șoferi

Reparațiile vin după numeroase sesizări legate de starea carosabilului, în special în zonele afectate de gropi și degradări apărute pe timpul iernii. Temperaturile scăzute și ciclurile repetate de îngheț–dezgheț au agravat problemele deja existente pe mai multe artere din oraș.

- Publicitate -

Deocamdată municipalitatea nu a publicat lista străzilor pe care se va interveni cu prioritate, în funcție de gradul de degradare și de importanța rutieră.

Raportează o groapă

Reamintim că Observatorul Prahovean a lansat luna trecută o hartă interactivă în care cititorii pot raporta gropile din Ploiești și nu numai.

Până la publicarea acestui articol, au fost raportate aproape 550 de gropi, majoritatea în Ploiești. Puteți semnaliza în continuare gropile AICI

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

  2. Daca o repara ca pe cea din fata de la sala sindicatelor, adica dupa o saptamana, maxim doua, jumatate din zona decopertata s-a transfomat din nou in groapa… e clar

  3. Reparatii inseamna pt dl. primar o galeata de asfalt batatorit cu piciorul. Asta nu inseamna reparatii, orasul asta are nevoie de strazi asfaltate de la 0!

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Contrast dureros: mlaștină la spitalul județean Ploiești, parcare etajată de 45 milioane lei la Oradea

Marius Nica Marius Nica -
Parcarea de la Spitalul Județean Ploiești, administrată de primărie,...

Lista străzilor din Ploiești unde vor fi astupate gropile din 1 martie

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Primăria Ploiești a anunțat că, începând cu 1 martie,...

Cazuri șocante la Pediatrie Ploiești: cine intervine când minorii sunt victime ale abuzului fizic sau consumului de alcool și droguri

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Sute de copii ajung anual la Spitalul de Pediatrie...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -