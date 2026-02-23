Șoferii din Ploiești primesc vestea mult așteptată. Când încep lucrările la drumuri

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat că, începând cu 1 martie, vor demara lucrările de reparații la străzile din municipiu, în contextul în care prognozele meteo indică o îmbunătățire semnificativă a vremii.

- Publicitate -

Edilul a transmis că, odată cu încălzirea vremii, va fi emis ordinul de începere a lucrărilor, după o perioadă în care intervențiile au fost limitate din cauza temperaturilor scăzute și a precipitațiilor.

„Conform prognozelor meteo, vremea se va îmbunătăți semnificativ începând cu 1 martie. Ca urmare, vom da în sfârșit ordinul de începere reparații străzi”, a precizat primarul.

Intervenții așteptate de șoferi

Reparațiile vin după numeroase sesizări legate de starea carosabilului, în special în zonele afectate de gropi și degradări apărute pe timpul iernii. Temperaturile scăzute și ciclurile repetate de îngheț–dezgheț au agravat problemele deja existente pe mai multe artere din oraș.

- Publicitate -

Deocamdată municipalitatea nu a publicat lista străzilor pe care se va interveni cu prioritate, în funcție de gradul de degradare și de importanța rutieră.

Raportează o groapă

Reamintim că Observatorul Prahovean a lansat luna trecută o hartă interactivă în care cititorii pot raporta gropile din Ploiești și nu numai.

Până la publicarea acestui articol, au fost raportate aproape 550 de gropi, majoritatea în Ploiești. Puteți semnaliza în continuare gropile AICI