Un tren nou pe șine. Acesta oprește și în Gara Ploiești Vest

Primul tren nou Coradia Stream a plecat miercuri, 15 aprilie, în cursă, cu călători, pe ruta București Nord-Brașov. În călătoria sa spre munte, noua garnitură oprește și în Gara Ploiești Vest.

Trenul se află în administrarea operatorului privat InterRegional Călători și va circula în baza unui contract de servicii atribuit prin licitație publică, anunță Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), într-o postare pe Facebook.

Potrivit ARF, este vorba despre o procedură pilot – de licitație publică, organizată prin intermediul platformei publice a Bursei Române de Mărfuri (BRM).

Pe ce rute vor circula cele 13 rame electrice Alstom

Cele 13 rame electrice interregionale Alstom vor fi operate de InterRegional Călători, în baza H.G. nr. 1178/2025, și urmează să circule pe următoarele rute:

București Nord – Brașov – Cluj Napoca;

București Nord – Brașov;

Brașov – Deva – Cluj Napoca;

Cluj Napoca – Deva – Timișoara Nord.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie conectarea capitalei cu principalele centre urbane ale țării, contribuind la asigurarea mobilității, la scăderea timpilor de călătorie și la îmbunătățirea nivelului general al serviciilor publice prestate pentru transportul public pe calea ferată.