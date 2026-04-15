Încep controalele la balastierele din Prahova. 30% dintre ele riscă închiderea

Garda de Mediu Prahova va lua la bani mărunți, în perioada următoare, balastierele de pe raza județului. Prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, a emis un ordin, prin care a dispus intensificarea controalelor în teren, la operatorii care exploatează agregate minerale din albiile cursurilor.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor din România a lansat recent Inspectorul balastierelor, o platformă digitală, unde se poate verifica în timp real legalitatea exploatărilor de agregate minerale (nisip, pietriș). Oricine poate accesa harta interactivă, pentru a verifica locația și documentele de autorizare ale balastierelor din zonă.

În cazul în care constați că balastiera descoperită nu se află pe această hartă, ai posibilitatea să sesizezi organele competente.

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Gărzii de Mediu Prahova au confirmat că de la lansarea acestui portal, în luna martie, au primit câteva sesizări cu privire la activitatea unor balastiere de pe raza județului nostru, care nu se regăsesc pe această hartă.

Potrivit comisarului șef al Gărzii de Mediu Prahova, Daniela Tudorache, aceste sesizări vor fi verificate în teren, de către specialiști. Dacă se va constata că funcționează ilegal, se vor lua măsurile care se impun, de la amenzi, suspendarea activității, până la dosare penale.

Câte balastiere sunt în Prahova

Prahova bate recordul pe țară la numărul de balastiere. Avem 96 la număr. Dintre acestea însă, 28 sunt perimetre cu autorizații expirate, în Poiana Vărbălău, de exemplu, încă din 2022. Legea se aplică la fel pentru acestea, ca și în cazul balastierelor ilegale.

Dacă se constată că își continuă activitatea, amenda pornește de la 30.000 de lei și poate ajunge la 60.000 de lei. Și se aplică și o măsură complementară, de suspendare a activității, până la obținerea actelor de reglementare.

Recent, premierul Ilie Bolojan a cerut înăsprirea legislației, în scopul eliminării abuzurilor și a instituirii unor mecanisme stricte de verificare și protejare a resurselor naturale.

Exploatări sub pretextul iazurilor piscicole

În urma controalelor din ultimii ani, reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor au descoperit că multe exploatări de agregate minerale au fost realizate sub pretextul amenajării de iazuri piscicole. Doar în ultimii 10 ani au fost emise peste 1.200 de avize de gospodărire a apelor pentru obiective declarate drept iazuri piscicole. Dintre acestea, mai puțin de 10% au fost finalizate ca atare, arată o listă publicată de MMAP.

Analiza ministerului relevă o corelare între amplasarea acestor exploatări și marile șantiere de infrastructură. Practic, marii asfaltatori se folosesc de pretextul că pregătesc albia pentru amenajarea unui iaz piscicol, pentru a scoate de acolo agregate minerale, pe care le folosesc apoi în construcții. Iar iazurile piscicole întârzie să apară.

La solicitarea premierului Ilie Bolojan, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon, va înăspri legislația cu privire la emiterea licențelor și avizelor de exploatare, cu scopul de a proteja resursele naturale.