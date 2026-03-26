Harta „Inspectorul Balastierelor” este funcțională. Verifică dacă balastierele din Prahova funcționează fără autorizație

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că aplicația „Inspectorul balastierelor” este funcțională. „Este o platformă, o hartă, în care au fost încărcate absolut toate avizele care există pentru astfel de exploatări, a precizat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

- Publicitate -

„Balastierele sunt un fenomen care a fost ascuns destul de mult în ultimii ani, deși în spatele lor s-au întâmplat foarte multe ilegalități. Știm deja cazuri absolut îngrijorătoare, în care comunități au rămas fără apă din cauza balastierelor ilegale.

Am avut, din păcate, inclusiv tragedii cu copii care au murit în balastiere, în iazuri piscicole care nu au respectat toate normele care ar fi trebuit să fie respectate.

- Publicitate -

Avem în momentul de față inclusiv infrastructură de poduri care a fost avariată de balastiere care au fost făcute total ilegal sau cu nerespectarea avizelor de mediu.

La toate aceste consecințe absolut negative, răspunsul autorităților a fost mai degrabă să spună că nu este un subiect real, controalele nu trebuie să fie făcute. (…)

- Publicitate -

„Inspectorul balastierelor” este o platformă, o hartă, dacă vreți, care va fi pusă, începând de astăzi, la dispoziția absolut tuturor românilor. Vorbim de o hartă în care au fost încărcate absolut toate avizele care astăzi există”, a afirmat ministrul Mediului.

Peste 6.000 de perimetre autorizate în țară, în ultimii ani

Potrivit Dianei Buzoianu, în prezent, în țară, există 6.216 perimetre autorizate în ultimii cinci ani, 1.849 de perimetre active.

Diana Buzoianu i-a încurajat pe cetățenii care identifică balastiere ilegale să sesizeze acest lucru la autoritățile competente.

- Publicitate -

„Încurajăm absolut toți românii să depună sesizări în momentul în care vor găsi, cu acest instrument, zone care au fost exploatate ilegal. Încurajăm absolut pe toată lumea să depună sesizări și la ANAR și la minister.

Eu sunt convinsă că acest instrument va fi folosit pentru a scoate în sfârșit la suprafață un fenomen infracțional grav la nivel național”, a transmis aceasta.

Potrivit ministrului, peste trei luni va fi lansată și aplicația care înregistrează efectiv trasabilitatea și tot procesul de exploatare agregată.

- Publicitate -

Verifică dacă balastierele din Prahova funcționează fără autorizație

Potrivit informațiilor afișate în aplicație, în Prahova sunt 88 de exploatări ale căror autorizații sunt valide.

Cele mai multe dintre exploatări sunt autorizate ca stații de sortare și ca terase cu aducere la cotă.

În ceea ce privește exploatările ale căror autorizații sunt expirate, aplicație indică un număr de 465 de balastiere la nivelul județului Prahova.

- Publicitate -

Verifică situația din județul Prahova AICI: inspectorulbalastierelor.ro