Accident mortal pe A7 surprins de o cameră de bord [VIDEO]

Un om a murit și alți doi au fost răniți marți pe A7 după ce două mașini s-au ciocnit violent. Întregul accident a fost surprins de o cameră de bord a unei alte mașini aflate în trafic.

În imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum un autovehicul care circula dinspre Focșani către Buzău lovește din spate o dubă, apoi se răstoarnă.

Trei persoane au fost implicate în accidentul de ieri de pe autostrada A7, între Râmnicu Sărat și Buzău. Doi șoferi au fost răniți, iar un pasager de 92 de ani din Galați a decedat.

Răniții au fost preluați de echipajele medicale, iar potrivit poliției, în coliziune au fost implicate două mașini conduse de șoferi de 66 și 82 de ani, din Vaslui și Buzău.

„O tragedie rutieră s-a produs, marți, în a treia zi de Paște, pe noua autostradă A7. O persoană a murit și alte două au fost rănite într-un accident produs pe tronsonul Râmnicu Sărat – Buzău, în dreptul kilometrului 91, județul Buzău.

Un autoturism și o autoutilitară au intrat în coliziune. Din primele cercetări la fața locului a reieșit că este vorba despre o coliziune între două autovehicule, ce rulau dinspre Focșani către Buzău, la volanul cărora se aflau doi conducători auto de 66 și 82 de ani, din Vaslui și Buzău.

Accidentul s-a soldat cu rănirea celor doi conducători auto și cu decesul unui pasager din mașina soferului din Vaslui, un bărbat de 92 de ani, din Galați. Se pare că conducătorul dubiței a ratat ieșire de pe autostradă și a oprit pe prima bandă ptr a încerca să dea cu spatele”, este mesajul care însoțește înregistrarea accidentului, publicată pe grupul de facebook Radar Iași.