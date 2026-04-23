Ce salarii au angajații Filarmonicii Ploiești. Un dirijor câștigă cât doi coriști

Serialul Observatorul Prahovean în care vă prezentăm salariile din instituțiile publice din Ploiești și Prahova continuă astăzi cu Filarmonica Paul Constantinescu, una dintre cele mai importante instituții de cultură din oraș

Lista de salarii, valabilă la 1 ianuarie 2026, arată diferențe foarte mari între conducere, artiștii din orchestră și cor, personalul tehnic sau administrativ. În plus, peste salariul de bază se adaugă mai multe sporuri și indemnizații, astfel încât venitul brut final poate fi semnificativ mai mare decât suma de pornire.

La vârful instituției se află directorul general/managerul, cu un salariu de bază brut de 15.603 lei. După adăugarea sporului pentru condiții grele sau vătămătoare, de 157 lei, acesta ajunge la un salariu brut total de 15.760 lei și încasează în mână 9.235 lei net. Directorul general adjunct are aproape același nivel: 15.540 lei brut de bază, 15.695 lei brut total și 9.181 lei net.

În zona administrativă, contabilul șef ajunge la 13.439 lei brut și 7.877 lei net. Un șef serviciu are 12.650 lei brut și 7.426 lei net. Șeful de orchestră câștigă 10.245 lei brut și 5.993 lei net.

La nivel artistic, dirijorii sunt printre cei mai bine plătiți angajați. Un dirijor are un salariu brut total de 15.137 lei și un net de 8.855 lei, în timp ce alt dirijor ajunge la 14.252 lei brut și 8.338 lei net. Există și un post de dirijor cor, unde venitul scade la 6.600 lei brut și 3.861 lei net – practic, aproape la jumătate față de dirijorii orchestrei.

Concert-maeștrii, adică muzicienii care conduc secțiunile importante din orchestră, au între 13.666 și 14.282 lei brut și între 8.007 și 8.369 lei net. Soliștii concertiști și soliștii instrumentiști se situează tot în partea superioară a grilei salariale. Un solist concertist poate ajunge la 13.700 lei brut și 8.031 lei net, iar un solist instrumentist urcă până la aproape 15.069 lei brut și 8.829 lei net. Unii dintre aceștia beneficiază și de indemnizația de doctorat, de 950 lei brut lunar, ceea ce le ridică semnificativ venitul final.

Șefii de partidă, adică liderii diferitelor compartimente instrumentale, au salarii brute între 10.296 și 11.028 lei, cu venituri nete între aproximativ 6.200 și 6.460 lei.

Pentru artiștii instrumentiști „obișnuiți”, adică grosul orchestrei, salariile diferă foarte mult în funcție de grad și vechime. La partea superioară, un artist instrumentist ajunge la 10.846 lei brut și 6.355 lei net. Cei mai mulți se află însă între 8.500 și 10.500 lei brut, adică aproximativ 5.000 – 6.200 lei net. La baza grilei apar și posturi cu 4.936 – 6.753 lei brut și doar 2.932 – 3.951 lei net. Cu alte cuvinte, în aceeași orchestră există diferențe salariale de peste 3.000 de lei net între artiști.

Interesant este că unii artiști instrumentiști primesc și spor pentru handicap, de 15% din salariul de bază. În tabel apare un exemplu de spor de 1.574 lei, care ridică venitul brut total la 10.600 lei și netul la 7.913 lei. Alți angajați beneficiază de indemnizația de hrană, în valoare de 347 lei brut pe lună, iar câțiva au și indemnizație de doctorat, de 950 lei.

În zona corului, un solist vocal are între 7.180 și 14.978 lei brut și între 4.200 și 8.761 lei net. Coriștii sunt plătiți mai modest: între 6.600 și 8.191 lei brut, respectiv între 3.861 și 4.792 lei net. Coregraful instituției are 7.590 lei brut și 4.440 lei net, iar dansatorii au între 4.824 și 5.155 lei brut, adică 2.929 – 3.180 lei net.

Nici personalul administrativ și tehnic nu stă rău comparativ cu alte instituții locale. Referenții și inspectorii de specialitate au între 9.955 și 10.492 lei brut și aproximativ 5.823 – 6.108 lei net. Consilierul juridic are 10.442 lei brut și 6.118 lei net. Garderobierele câștigă în jur de 4.439 lei brut și aproximativ 2.700 lei net. Un recuziter primește între 5.478 și 5.754 lei brut și 3.175 – 3.376 lei net. Electrocusticianul are 5.342 lei brut și 3.153 lei net, arhivarul 6.676 lei brut și 3.911 lei net, iar paznicul 6.521 lei brut și 3.815 lei net.

Modul de calcul al salariilor este următorul:

spor pentru condiții grele sau vătămătoare: 10% din salariul de bază;

spor pentru persoanele cu handicap: 15%;

indemnizația lunară pentru titlul științific de doctor: 950 lei;

indemnizația de hrană: 347 lei brut lunar.

Pe hârtie, salariile de la Filarmonică par consistente, mai ales pentru conducere și artiștii de top. În practică însă, instituția a trecut în 2025 printr-un scandal legat de lipsa banilor pentru plata integrală a salariilor, după ce Primăria Ploiești a virat cu aproximativ 20% mai puțin decât suma necesară. Angajații au acceptat atunci inclusiv renunțarea la voucherele de vacanță pentru a-și putea încasa salariile întregi.

