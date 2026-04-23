Ce posturi didactice sunt vacante în Prahova și la ce școli se caută profesori

Catedre libere în școlile din Prahova, în plin an școlar. De la limba română și informatică până la educație fizică, profesorii au șansa să ocupe posturile vacante în ședința de repartizare organizată de Inspectoratul Școlar județean Prahova, joi, 23 aprilie.

ISJPH a publicat lista posturilor didactice vacante din școlile din Prahova. Catedrele au devenit libere în urma concediilor medicale, a concediilor de creștere copil, a demisiilor, pensionărilor sau chiar deceselor intervenite în timpul anului școlar.

Lista include posturi libere în mai multe unități de învățământ din județ, atât la nivel gimnazial, cât și liceal. Printre acestea se numără o normă întreagă de limba română la Școala Gimnazială Ariceștii Rahtivani, un post de limba franceză la Colegiul „Ferdinand I” din Măneciu, precum și o catedră de informatică la Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” din Urlați.

În municipiul Ploiești este disponibilun post de profesor de istorie la Școala Gimnazială „Candiano Popescu”, rămas liber după decesul titularului. În alte localități din județ sunt vacante ore la educație plastică în școli din Bușteni și Câmpina, dar și un post de educație fizică la Cerașu.

De asemenea, în învățământul special este disponibil un post de kinetoterapeut la CSEI Vălenii de Munte.

Majoritatea acestor catedre sunt vacante până la finalul anului școlar sau până la revenirea post a titularilor.