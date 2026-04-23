Metrorex majorează prețul călătoriilor. Cât va costa cartela de metrou de la 1 mai

De la 1 mai se scumpește călătoria cu metroul în București. O cartelă va costa 7 lei, față de 5 lei, cât este în prezent, a decis Ministerul Transporturilor. Iar cartela valabilă 24 de ore va ajunge la 18 lei, de la 9 lei.

Scumpirile vizează și abonamentele. Prețul unui abonament lunar crește la 140 de lei de la 100 de lei, cât este în prezent. Totodată, abonamentul de 24 de ore va crește de la 12 la 18 lei, cel săptămânal de la 45 la 60 de lei, abonamentul pe 6 luni de la 500 la 700 de lei, iar cel anual de la 900 la 1.300 de lei.

Majorările vin în ciuda unei petiții online, semnate de peste 12.000 de oameni, prin care se cere o strategie integrată de transport la nivelul Capitalei.

Potrivit inițiatorilor, scumpirea tarifelor de călătorie la metrou contrazice tendința marilor orașe de a reduce dependența de combustibili fosili și de mașina personală, într-un moment în care transportul public ar trebui încurajat, nu descurajat.

Ultima scumpire la Metrorex a fost operată la 1 ianuarie 2026.