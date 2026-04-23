Noul Duckadam e elev la Mihai Viteazul! Performanță uriașă pentru echipa de tineret a Petrolului

Echipa de tineret a clubului Petrolul s-a calificat în finala Cupei României-Liga de Tineret. Puștii antrenați de Daniel Movilă au câștigat dramatic, la capătul loviturilor de departajare, meciul din semifinale, disputat, la București, pe terenul celor de la Rapid București.

Eroul partidei a fost portarul Ștefan Rădulescu, născut în 2010, care a apărat două penalty-uri și l-a transformat pe cel decisiv, punând capăt meciului, după 22 de lovituri de departajare.

Ștefan Rădulescu a apărat două penaltyuri și a transformat unul

La finalul timpului regulamentar scorul a fost egal, 1-1, și, conform regulamentului, s-a trecut direct la executarea penaltyurilor. La fel ca în meciul anterior, cel din sferturile de finală, când Petrolul a eliminat Universitatea Cluj, tot la 11 metri, portarul Ștefan Rădulescu a făcut diferența. Atunci a apărat trei penaltyuri, acum două.

Rapid a avut de două ori șansa să închidă meciul, la a cincea și la a opta serie, dar Rădulescu a salvat de fiecare dată. Tot el a transformat ultima lovitură a ploieștenilor. Ștefan este din Moreni și e fiul fostului portar petrolist Florentin Rădulescu, care a evoluat la echipă la finalul anilor 1990.

Ștefan Rădulescu e elev în clasa a noua la Liceul Mihai Viteazul și este un elev de excepție. În ciuda faptului că a împlinit 16 ani abia luna trecută, Ștefan Rădulescu face parte din lotul echipei mari și a fost de câteva ori rezervă în Superligă. De asemenea, el apară constant la echipa clubului din liga a treia.

Antrenorul Daniel Movilă a apelat, astăzi, la Ștefan Rădulescu – Sebastian Radu (25 Mario Baniță), Mario Dudu, Alexandru Petre, Ion Istrate, Denis Drăghia, Rareș Manolache, Liviu Argeșeanu, Augustin Dumitrache (cpt) (76 Sebastian Guiu), Rareș Rădulescu (70 Dragoș Toma), Rareș Leescu. Rezerve neutilizate: Marius Costache, Alberto Călin, Ștefan Rudacovschi, Alexandru Burcilă, Robert Coman, Claudiu Argeșeanu.

Marcatorul golului, cadou de ziua lui

Rapid a deschis scorul chiar înainte de pauză, prin Stoica, dar ploieștenii au egalat în partea a doua, prin Augustin Dumitrache, care azi a împlinit 20 de ani. Și el este component al primei echipe a Petrolului, dar nu a apucat să debuteze în Superligă.

Echipa de tineret a Petrolului va evolua cu trofeul pe masă pe 23 mai, FRF urmând să stabilească locul de desfășurare al finalei. Pentru a câștiga Cupa României, tinerii petroliști trebuie să învingă ACS FC Bacău, care a trecut în semifinale de Kids Tâmpa Brașov, cu scorul de 1-0.