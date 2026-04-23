Bătaie pe Aeroportul Băneasa. Conflictul izbucnise încă din avion [VIDEO]

Doi bărbați s-au luat la bătaie pe Aeroportul Băneasa din București. Conflictul a izbucnit încă din timpul zborului, pe ruta Germania-România, în data de 21 aprilie, potrivit anchetatorilor.

Odată ajunși pe Terminalul Sosiri al Aeroportului Băneasa, șicanările s-au transformat într-o adevărată luptă, cu pumni și picioare. Ulterior au intervenit în altercație un bărbat și o femeie, apropiați ai bătăușilor.

Toată scena s-a întâmplat într-o zonă extrem de aglomerată, unde erau și alți pasageri.

Poliția ajunsă la fața locului i-a identificat pe cei implicați în conflict, aceștia fiind conduși la audieri. Ei sunt cercetați acum pentru loviri sau alte violențe, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Oamenii legii fac cercetări, pentru a stabili cu exactitate cine se face responsabil pentru acest scandal.