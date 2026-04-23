Accident cu fuga de la locul faptei în Aluniș provocat de un șofer beat criță

Un accident rutier în urma căruia șoferul vinovat de producerea lui a părăsit locul faptei a avut loc noaptea trecută în comuna Aluniș. În jurul orei 21:45, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Slănic, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au fost sesizați prin intermediul Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 de către un bărbat, cu privire la producerea unui accident rutier în care a fost implicat, celălalt conducător auto plecând de la locul evenimentului.

- Publicitate -

În urma activităților investigative desfășurate, a fost identificat, în scurt timp, celălalt autovehicul implicat, precum și conducătorul acestuia, respectiv un bărbat în vârstă de 56 de ani, din comuna Vărbilău.

Persoana în cauză a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere valoarea înregistrată, bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea prelevării de mostre biologice de sânge, pentru stabilirea alcoolemiei.

- Publicitate -

În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.