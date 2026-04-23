German de 86 de ani, acuzat că și-ar fi ucis partenera de 30 de ani în București

Un bărbat de origine germană, în vârstă de 86 de ani, este acuzat că și-ar fi omorât partenera, o femeie de 30 de ani, practicantă de kickboxing. Incidentul s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri, într-un apartament dintr-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei.

- Publicitate -

Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul a fost audiat miercuri și le-ar fi declarat anchetatorilor că a acționat în legitimă apărare. Acesta susține că tânăra, aflată sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, l-ar fi atacat, iar el s-ar fi apărat folosindu-se de cârjele fără de care nu se poate deplasa.

Germanul, stabilit de mai mult timp în România, se afla într-o relație cu femeia de aproximativ 10 ani.

- Publicitate -

Ancheta: ipoteză de legitimă apărare, dar autopsia este decisivă

Surse apropiate anchetei precizează că autoritățile iau în calcul varianta legitimei apărări, însă concluziile finale depind de rezultatul autopsiei. În funcție de acestea, procurorii vor decide dacă se impune reținerea bărbatului sau continuarea cercetărilor în stare de libertate.

Vor urma și noi runde de audieri, iar ancheta este în desfășurare.

Vecinii au alertat autoritățile

Vecinii cuplului au fost cei care au alertat autoritățile, după ce bărbatul ar fi bătut la ușile lor în jurul orei 01:00, cu urme vizibile de sânge pe față, cerând ajutor și solicitând să fie sunat la 112.

- Publicitate -

Aceștia au relatat că, în jurul aceleiași ore, s-au auzit zgomote și țipete din apartamentul aflat la etajul 1, însă inițial au fost confundate cu sunete provenite din altă locuință.

Ulterior, bărbatul ar fi ieșit din apartament și ar fi încercat să intre la vecini, moment în care a cerut insistent intervenția ambulanței și a poliției.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție și SMURD, iar echipele medicale au efectuat manevre de resuscitare timp de zeci de minute, însă fără succes.

- Publicitate -

Potrivit declarațiilor oferite de martori, bărbatul ar fi susținut în fața autorităților că a încercat să se apere, afirmând din nou că femeia ar fi devenit agresivă pe fondul consumului de alcool.

Ancheta continuă

Cazul este investigat de procurori, iar toate circumstanțele producerii tragediei urmează să fie stabilite pe baza probelor medico-legale, a declarațiilor și a expertizelor aflate în desfășurare.

Autoritățile nu au formulat, până la acest moment, o încadrare juridică definitivă.