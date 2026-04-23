Scurgeri și deșeuri periculoase depozitate ilegal în apropierea Rafinăriei Petrobrazi. O firmă a fost amendată cu 100.000 lei

O firmă care își desfășoară activitatea în apropierea rafinăriei Petrobrazi a fost amendată cu 100.000 de către comisarii Gărzii de Mediu Prahova pentru încălcări ale legislației de mediu.

O echipă de comisari din cadrul GNM – CJ Prahova a efectuat o inspecție la un agent economic din comuna Brazi, aflat în vecinătatea unui obiectiv SEVESO de nivel superior, care desfășoară activități conform cod CAEN 3811, 3812, 4687 „Colectare , depozitare, comercializare deșeuri periculoase/nepericuloase; Depozitare și comerț cu ridicata al combustibililor lichizi”.

Potrivit unui comunicat de presă emis de instituție, în cadrul controlului efectuat s-au constatat mai multe încălcări ale legislației de mediu, în sensul că pe amplasament nu existau spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor periculoase și nepericuloase, acestea fiind stocate în amestec și nu erau aplicate măsuri pentru identificarea deșeurilor regăsite pe amplasament iar bașele de retenție erau degradate și prezentau scurgeri.

Astfel, operatorul nu a nerespectat condițiile impuse în Autorizația de mediu fiind încălcate prevederile art.94, alin.(1), lit.b din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

A fost aplicată o amendă în cuantum de 100.000 lei, conform art. 96, alin. (3), pct.1 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului și notificarea autorității de reglementare în vederea declanșării procedurii pentru suspendarea autorizației de mediu.

Surse au precizat pentru Observatorul Prahovean că firma vizată de control și sancțiuni se numește Niomax, iar în urmă cu câteva luni, în incinta acestuia a izbucnit inclusiv un incendiu, care, din fericire, a fost stins în scurt timp