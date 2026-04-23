Biciclist în vârstă de 80 de ani rănit într-un accident rutier la Strejnicu

Un bărbat în vârstă de 80 de ani, care se deplasa cu o bicicletă, a fost implicat într-un accident rutier joi, în jurul orei 10.00 pe DJ 129G din satul Strejnicu.

Acesta a fost lovit de o mașină condusă de o femeie în vârstă de 59 de ani, care circula către Ploiești. Deși a suferit multiple leziuni, victima a fost transportată în stare de conștiență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a biciclistului. Acesta a fost preluat de un echipaj al ambulanței și transportat la unitatea medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Biciclistul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest din cauza leziunilor suferite.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.