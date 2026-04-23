Șansă mare pentru Petrolul la meciul cu FCSB. Ce se va întâmpla mâine pe Arena Națională

Petrolul întâlnește vineri, 24 aprilie, de la ora 20.30, campioana FCSB, pe Arena Națională din Capitală, într-un meci din etapa a șasea a play-outului Superligii. Deși campioana este teoretic favorită în această confruntare, Petrolul are în față o șansă uriașă.

Factorul care poate înclina balanța este cel de pe banca tehnică. FCSB a rămas fără antrenor, după plecarea lui Mirel Rădoi, în Turcia, la Gaziantep, iar varianta șoc încercată de Gigi Becali, adică revenirea lui Elias Charalambous, a căzut.

FCSB va fi condusă de un secund și un antrenor de copii

Cipriotul, care a plecat de la echipă după ratarea play-offului, este în Anglia, pentru un stagiu la Bournemouth, și nu poate reveni la echipă. În aceste condiții, FCSB va fi condusă de un antrenor secund, Lucian Filip, și unul de la juniori, Alin Stoica.

Filip este fost jucător la FCSB, devenit ulterior preparator fizic, și apoi antrenor secund. El nu a condus nicio echipă ca principal, nici măcar la nivel de juniori. Iar Alin Stoica, nicio legătură cu fiul fostului mare fotbalist Tudorel Stoica, a fost principal la echipa U19 a FCSB-ului. Cei doi se află într-o postură inedită, de a conduce – cel puțin la nivel teoretic – echipa campioană, la un meci din Superliga României. Lângă ei se va afla și antrenorul de portari Marius Popa.

Petrolul are șansa unui rezultat pozitiv, mai ales că nici din punct de vedere al lotului, lucrurile nu stau bine în tabăra roș-albaștrilor. Bîrligea, Miculescu și Chiricheș sunt accidentați și nu vor evolua contra Petrolului.

Ultimul duel s-a terminat la egalitate: 1-1

Ultima întâlnire dintre cele două echipe s-a terminat la egalitate, scor 1-1, pe 22 noiembrie 2025. Golurile au fost marcate de Stoian, respectiv Sălceanu. Ultimul nu mai face parte din lotul ploieștenilor, fiind transferat în această iarnă la Rapid, de unde au venit Rareș Pop și Cristi Ignat.

După meciul de mâine seară, Petrolul va juca pe teren propriu cu UTA, partida fiind programată pe 3 mai, de la ora 18.15. În ultimele două meciuri din play-out, galben-albaștrii joacă la Botoșani și, în finalul sezonului, acasă cu Oțelul, meci care va pune ultima ștampilă asupra echipei, într-un campionat care poate fi considerat mai degrabă ratat decât reușit.

Programul etapei #6 din play-off și play-out:

Vineri, 24 aprilie

Ora 17.30 FC Hermannstadt – FK Csikszereda

Ora 20.30 FCSB – Petrolul Ploieşti

Sâmbătă, 25 aprilie

Ora 15.00 FC Botoşani – Oţelul Galaţi

Ora 20.30 CFR 1907 Cluj – Universitatea Cluj

Duminică, 26 aprilie

Ora 14.00 UTA Arad – Farul Constanţa

Ora 21.00 Dinamo – Rapid

Luni, 27 aprilie

Ora 17.30 Metaloglobus – Unirea Slobozia

Ora 20.30 FC Argeş – Universitatea Craiova

Clasament Play-Off

U Craiova 39 puncte U Cluj 39 puncte CFR Cluj 34 puncte Rapid 32 puncte Dinamo 31 puncte FC Argeș 30 puncte

Clasament Play-Out

FCSB 33 puncte UTA 32 puncte FC Botoșani 31 puncte Oțelul 27 puncte Csikszereda 26 puncte Petrolul 23 puncte Farul 23 puncte Hermannstadt 19 puncte Slobozia 19 puncte Metaloglobus 10 puncte

Locurile 9 și 10 retrogradează direct, locurile 7 și 8 merg la baraj.