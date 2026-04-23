Diana Șoșoacă ar putea fi anchetată în România. Comisia juridică din Parlamentul European a aproba ridicarea imunității

Comisia pentru afaceri juridice (JURI) din Parlamentul European a votat într-o ședință extraordinară de astăzi dimineață cererea de ridicare a imunității europarlamentarei Dianei Șoșoacă cu 17 voturi pentru, zero voturi contra și o abținere, potrivit g4media.ro.

Solicitarea privind ridicarea imunității parlamentare a fost solicitată de Parchetul General din România, care a dispus punerea în mișcare a urmăririi penale împotriva Dianei Șoșoacă la finalul anului trecut, fiind acuzată de 11 infracțiuni, inclusiv propagandă legionară, promovarea cultului criminalilor de război și negarea Holocaustului.

Ce a spus Șoșoacă după audieri Diana Șoșoacă a fost audiată în cadrul Comisiei pentru afaceri juridice pe 24 martie. Într-un live pe Facebook, aceasta le-a prezentat urmăritorilor detalii din timpul audierii, precizând că are loc un abuz.

„Am subliniat foarte clar că e un abuz și un precedent pentru ei și oricine va avea probleme cu puterea de la acel moment. Am prezentat cam tot ceea ce s-a întâmplat în România. Am solicitat să se respecte dreptul la apărare al oricărui om. (…) Sunt sigură că fiecare în sufletul lui a simțit că ar putea fi oricând în locul meu.

Le-am spus „ce ar fi acum să ridicăm imunitatea tuturor europarlamentarilor care au vorbit împotriva lui Netanyahu, Metsola, Von der Leyen?” Ar fi trebuit să îmi adreseze întrebări. A fost o liniște mormântală în sală să știți”, a spus Șoșoacă.