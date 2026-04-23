În aproximativ o lună încep lucrările la Străpungerea Gara de Sud – Gara de Vest din Ploiești. Ce cuprinde proiectul

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a anunțat într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei că de luni, 27 aprilie, constructorul va lua în primire terenul, pentru realizarea străpungerii Gara de Sud – Gara de Vest.

Până atunci, rămășițele din cartierul „Dallas” trebuie să dispară, mai anunță edilul. Este vorba despre adăposturi improvizate, ridicate ilegal, în apropierea Gării de Vest. Observatorul Prahovean a scris la finalul anului trecut un amplu material despre acest așa-zis cartier.

Cât va dura de la organizarea șantierului până la începerea efectivă a lucrărilor

Constructorul își va instala utilajele începând de luni, 27 aprilie, organizarea șantierului urmând că dureze aproximativ o lună de zile. După acest moment, încep lucrările efective la Străpungerea Gara de Sud – Gara de Vest.

Potrivit primarului Mihai Polițeanu, lucrările sunt foarte dificile și implică o atenție sporită din partea constructorului. Asta deoarece în zonă este o mare aglomerare de rețelistică, în apropiere fiind amplasat un Punct strategic de Transformare al Electrica. Practic, un singur fir retezat, ar însemna ca jumătate din orașul Ploiești să rămână fără curent electric.

Cum va arăta Străpungerea Gara de Sud – Gara de Vest

Drumul va avea aproximativ 3 kilometri și va porni de pe strada Libertății, din apropierea Gării de Vest. Va ieși apoi în strada Rudului și se continuă pe strada Depoului, până la Gara de Vest.

De la Gara de Vest și până la Podul de Lemn, șoseaua va fi prevăzută cu patru benzi, câte două pe sens. Apoi drumul se restrânge la două benzi, pe porțiunea Podul de Lemn – Gara de Sud.

Se estimează că anul acesta lucrările se vor concentra pe zona Gara de Vest, până la Podul de Lemn. Edilul Mihai Polițeanu spune că este puțin probabil să se ajungă la Rudului. Este un proiect amplu, mai spune acesta, care va impune restricții de trafic și rute alternative, când se va ajunge cu lucrările pe șosea. Momentan, terenul pe care se deschide șantierul este viran.

Cât costă și când va fi gata Străpungerea Gara de Sud – Gara de Vest

Proiectul Străpungerii Gara de Sud – Gara de Vest zace în sertarele Primăriei de 10-15 ani, spune primarul Mihai Polițeanu. S-a mișcat ceva pe vremea primarului Adrian Dobre, însă între timp fondurile s-au pierdut.

Întreaga lucrare costă acum 20 de milioane de euro. Este vorba în mare parte despre fonduri europene, dar sunt și bani din bugetul local la mijloc.

Lucrările vor dura 18 luni din momentul în care constructorul preia amplasamentul. În funcție de condițiile meteo sau alte impedimente care pot apărea pe parcursul lucrărilor, pot interveni amânări. În cazul în care lucrurile merg șnur, constructorul spune că este posibil să predea lucrarea chiar mai devreme de termenul stabilit.