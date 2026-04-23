Bărcănești: eliberat din închisoare, a fost reținut în aceeași zi după ce a amenințat un șofer pe DN1 cu un cuțit

Un tânăr în vârstă de 26 de ani din Bărcănești, eliberat din închisoare miercuri, 22 aprilie, a ajuns din nou în arest în cursul aceleiași zile, pentru amenințare. Victima acestuia a fost un șofer care circula pe DN1.

Potrivit IPJ Prahova, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, și s-a ales cu dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare.

Polițiștii au fost sesizați miercuri prin 112 de către un șofer care circula pe DN1 cu privire la faptul că o persoană se află pe mijlocul drumului și are asupra sa un cuțit.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de poliție în vederea efectuării de verificări, identificării și imobilizării persoanei în cauză.

„Astfel, în zona indicată a fost identificat un tânăr în vârstă de 26 de ani, din comuna Bărcănești, care manifesta un comportament agitat, asupra acestuia fiind identificat obiectul tăietor-înțepător semnalat de apelant, fără ca acesta să fi fost utilizat.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că, pe fondul unui conflict spontan izbucnit între acesta și unchiul său, un bărbat de 46 de ani, situația a degenerat în adresarea de amenințări cu acte de violență.

Ulterior, tânărul a părăsit curtea imobilului și s-a deplasat pe drumul public, unde ar fi continuat comportamentul agresiv, adresând amenințări unui participant la trafic, care a oprit autoturismul și a sesizat organele de poliție.

Persoanele implicate au fost conduse la sediul unității de poliție în vederea audierii și stabilirii situației de fapt”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova prin intermediul unui comunicat de presă.

De asemenea, acestora le-au fost aduse la cunoștință prevederile legale privind emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă au refuzat parcurgerea procedurilor specifice și instituirea acestei măsuri, fiind informate cu privire la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecție de către instanța de judecată.

În baza probatoriului administrat, față de tânărul de 26 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca acesta să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea analizării oportunității dispunerii unei alte măsuri preventive.