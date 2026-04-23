Sculpturi în trunchiurile arborilor, pe Bulevardul Castanilor din Ploiești. Modelul e copiat din Roma și Copenhaga

Bulevardul Castanilor din Ploiești devine culoar de artă urbană. Trunchiurile arborilor doborâți vor fi sculptate, drept omagiu adus lui Constantin Brâncuși, în anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român.

Parteneriat între SGU Ploiești și Colegiul de Artă „Carmen Sylva”

SGU Ploiești a încheiat un parteneriat cu elevii de la Colegiul de Artă „Carmen Sylva”. Tinerii vor transforma astfel spațiul public în obiective arhitectural-peisagistice de excepție.

Ideea proiectului este de a da o nouă viață arborilor care au străjuit orașul zeci de ani, dar care au cedat în fața fenomenelor meteo extreme sau a trecerii timpului.

Trunchiurile copacilor vor fi sculptate cu motive tradiționale muntenești, dar vor reprezenta și diverse personalități marcante ale istoriei naționale.

De asemenea, acolo unde trunchiurile permit, se vor modela platforme florale, care vor continua să aducă viață și culoare bulevardului. SGU Ploiești va aduce aici ghivece cu flori, iar angajații le vor îngriji periodic.

Modelul este copiat din Roma și Copenhaga

Ideea este împrumutată din peisajul urban al unor orașe precum Roma sau Copenhaga, unde arta sculptată direct în lemnul arborilor doborâți a devenit parte integrantă din identitatea locului.

Este o metodă de a vindeca estetic spațiul urban, transformând o pierdere inevitabilă într-o oportunitate creativă de exprimare pentru tinerii ploieșteni, transmite SGU Ploiești.