Creștinii ortodocși îl sărbătoresc azi, 23 aprilie, pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință.

În icoane, Sf. Gheorghe apare călare pe un cal, străpungând cu suliţa un balaur. Ipostaza ilustrează o legendă potrivit căreia el a salvat cetatea Silena din provincia Libiei, terorizată de un balaur. Reprezentarea sfântului biruitor simbolizează modelul de curaj în lupta cu diavolul.

Câți prahoveni își serbează onomastica de Sfântul Gheorghe

Potrivit datelor Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, 1.016.589 de români poartă numele Sfântului Gheorghe și derivate. Dintre aceștia, la nivelul judetului Prahova sunt aproximativ 65.000 cei care își sărbătoresc ziua numelui.

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Gheorghe

Le spunem „La mulți ani” celor care se numesc Gheorghe sau George, alături de prenume derivate precum:

Georgiana, Georgian, Giorgică /Georgi;

Georgean, Georgel, Georgică /Georgica, Georgeta, Geta;

Gheorghiță / Gheorghița, Ghiorghe, Ghiorghi, Ghiță / Ghița, Gicuță / Gicuța;

Gică /Gica, Gigel, Getuța /Getuță, Gherghina, Ghiorghina; Gicuță /Gicuța, Gigi,

Gina.

Superstiții în ziua de Sfântul Gheorghe

În multe zone ale țării, oamenii își împodobesc casele cu plante, obicei care marchează renaşterea naturii. În Muntenia se pun crengi de stejar sau de păr, în Transilvania rug verde şi leuştean, iar în Banat, casele sunt împodobite cu rug sau cu frunză de fag sau gorun. Potrivit tradiţiei populare, aceste plante au rolul de a proteja gospodăria de spiritele rele.

De asemenea, se mai spune că cine doarme în această zi ia somnul mieilor şi tot anul e somnoros.

Agricultorii spun că dacă în ziua de Sfântul Gheorghe cade rouă multă ori este ceață, e semn de an bogat. Iar dacă plouă, se va face grâu şi fân, potrivit credinţei populare.