Zeci de catedre disponibile la titularizare 2026 în Prahova. Unde se caută profesori

Lista posturilor pentru titularizare în școlile din Prahova, programată pentru luna iulie, a fost publicată pe titularizare.edu.ro, miercuri seară. Profesorii au la dispoziție zeci de catedre vacante în tot județul. Sunt posturi în Ploiești, dar și în orașe precum Sinaia, Mizil sau Breaza, precum și în școli din mediul rural. Cele mai căutate sunt cele disponibile pentru cel puțin 4 ani, deoarece oferă șanse reale la un post stabil.

Potrivit listei aflate în curs de actualizare, publicată de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, majoritatea posturilor vacante sunt complete și pot fi ocupate pentru o perioadă de minimum 4 ani. Sunt disponibile catedre pentru discipline importante precum biologie, chimie, fizică, matematică, limbi străine, educație fizică, dar și pentru învățământul primar și preșcolar.

Printre acestea se regăsesc și catedre în zona activităților educative pentru copii, cum este „Atelierul fanteziei”, disponibil la Clubul Copiilor „Martha Bibescu” din Comarnic și la Palatul Copiilor din Ploiești. Aceste posturi fac referire la educația non-formală și sunt încadrate cu normă întreagă.

În învățământul liceal și gimnazial sunt disponibile posturi de biologie la Mizil, chimie în Filipeștii de Pădure și în școli din Ploiești, dar și catedre de fizică în Breaza, Mizil sau Poienarii Burchii. De asemenea, există posturi de matematică în Mizil, Puchenii Mari și alte zone din județ. În mediul rural apar și catedre combinate, unde profesorii predau două discipline sau își împart norma între mai multe unități de învățământ.

Oferta include și numeroase posturi pentru profesorii de educație fizică și sport. La Clubul Sportiv Școlar din Ploiești sunt disponibile catedre pentru handbal, atletism, judo sau baschet, iar la Sinaia și Azuga sunt căutate cadre didactice pentru sporturi de iarnă, precum schiul alpin sau sania.

Nu lipsesc nici posturile pentru învățători și educatoare, disponibile atât în mediul urban, cât și în rural. Sunt catedre în Berceni, Mizil, Ploiești, Azuga sau Puchenii Mari, dar și în grădinițe din Breaza, Secăria sau Băicoi. Unele dintre acestea presupun activitate în mai multe structuri arondate.

Lista include și posturi pentru limbi străine, cum este cel de limba engleză la Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, dar și catedre de limba franceză sau limba română, inclusiv în unități de învățământ private. În plus, apar și specializări tehnice, cum este electronica și automatizările, la licee din Ploiești.

Pentru cei care își doresc un post stabil în învățământ, titularizarea din acest an vine cu destule opțiuni în Prahova. Rămâne de văzut câte dintre aceste catedre vor fi ocupate și dacă vor reuși să acopere nevoile din școli.