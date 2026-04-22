Nicușor Dan, declarații după consultările de la Cotroceni cu liderii partidelor din coaliția de guvernare

Nicușpr Dan a prezentat concluziile din urma discuțiilor purtate astăzi la Cotroceni cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, convocate în urma deciziei PSD de a nu-l mai susține pe premierul Ilie Bolojan.
„Am avut toată ziua de azi consultări cu partidele pro-occidentale. Au fost consultări informale, pentru că la acest moment politic Constituția nu dă președintelui vreo atribuție, vreun act direct pe care să îl facă.
Suntem, evident, într-o criză politică. Criza asta n-a început azi. De luni de zile neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din coaliție s-au amplificat. Ce am cerut eu partidelor este să dezescaladeze retorica publică, pe de o parte. Apoi, să se uite la viitor, ce vom face, mai mult decât la trecut. Să se uite la soluții mai mult decât la probleme.
În orice formulă politică, majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale. Deci dezescaladare pentru a putea avea un dialog în viitor.
Dincolo de criza asta politică, trebuie să asigurăm românii că avem instituții care funcționează. Suntem un stat funcțional, cu o diferență de opinie la nivel politic. Nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României.
Fiecare din partidele care au venit azi au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special pe proiectele esențiale – OECD, SAFE, PNRR.
Deci, calm și vom trece prin asta!”, a declarat Nicușor Dan la finalul discuțiilor.
Consultările au început încă de dimineață la Palatul Cotroceni și s-au desfășurat pe tot parcursul zilei.
Conducerea PSD a stabilit, la câteva ore după participarea la discuții, în forurile interne că miniștrii social-democrați să își depună demisiile din Guvern joi.