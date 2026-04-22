Sentință definitivă: Închisoare pe viață pentru bărbatul care și-a ucis partenera însărcinată cu toporul, la Lipănești

Bărbatul care și-a ucis partenera însărcinată la Lipănești, cu mai multe lovituri cu toporul în zona capului, a fost condamnat definitiv la închisoare pe viață, potrivit Agerpres.

Curtea de Apel Ploiești a admis apelul declarat de inculpat față de decizia Tribunalului Prahova, pe care a desființat-o în parte, stabilind că se deduce din pedeapsă perioada reținerii și a arestării preventive de la data de 16.06.2025 la zi, restul dispozițiilor fiind menținute.

Decizia este definitivă.

Tribunalul Prahova l-a condamnat pe inculpat, în luna februarie, la închisoare pe viață pentru omor calificat asupra unui membru de familie.

Fapta a avut loc în luna iunie a anului 2025, în Lipănești. Tânăra însărcinată se afla la părinții ei, refuzând să se întoarcă la concubinul ei.

Inculpatul este obligat să plătească 620.000 de euro drept daune morale către părțile civile din dosar, potrivit deciziei Tribunalului Prahova.

Crima a fost comisă pe stradă, de față cu copiii și a mamei tinerei, fiind surprinsă de o cameră de supraveghere din zonă.

”În faza de judecată a arătat că recunoaşte săvârşirea infracţiunilor şi a avut o atitudine de aparent regret, nesusţinută însă de cele relatate în detaliu cu privire la săvârşirea infracţiunii, căutând justificarea acţiunilor sale.

Analizând această atitudine a inculpatului, instanţa observă faptul că inculpatul nu manifestă în realitate o atitudine de regret, cele declarate sunt în fapt justificări ale comportamentului de care inculpatul este conştient. La nivel psihic a atribuit vina pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat concubinei, astfel cum a procedat în faza de urmărire penală şi în faţa comisiei medico-legale de examinare psihiatrică, sau mamei concubinei, soacrei, în faţa instanţei de judecată, susţinând că aceasta «voia s-o dea unui alt bărbat» şi că dacă victima ar fi fost de acord să se întoarcă la inculpat nu ar mai fi ucis-o”, se arăta în motivarea Tribunalului Prahova, care a decis în prima instanţă închisoare pe viaţă pentru inculpat.