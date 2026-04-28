Ce salarii au angajații Casei de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești. Directorul depășește 14.000 lei brut

Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești se înscrie în seria instituțiilor publice locale unde diferențele salariale dintre conducere și personalul de execuție sunt considerabile, însă structura veniturilor arată clar impactul sporurilor, indemnizației de hrană și al contribuțiilor fiscale asupra salariului final încasat.

Potrivit grilei salariale aferente lunii decembrie 2025, directorul instituției are cel mai mare venit din organigramă, cu un salariu de bază brut de 14.076 lei, la care se adaugă un spor pentru condiții grele sau vătămătoare de 1% (141 lei), ceea ce ridică venitul brut total la 14.217 lei.

Cum se calculează salariul

Din suma brută se rețin:

CAS (25%): 3.554 lei

CASS (10%): 1.422 lei

Cotizație sindicală: 40 lei

Baza impozabilă rezultată este de 9.201 lei, iar impozitul pe venit (10%) este de 920 lei. Salariul net final al directorului: 8.281 lei/lună.

Execuția: cine câștigă cel mai mult

Cele mai bine plătite funcții de execuție sunt cele de inspector de specialitate și referent de specialitate din compartimente precum Financiar-Contabil, Resurse Umane, Achiziții Publice, Comunicare sau zona artistică.

Salariul maxim de execuție pornește de la:

salariu de bază brut: 9.995 lei

spor condiții vătămătoare (1%): 100 lei

CFPP (control financiar preventiv): 10% din salariul de bază = 1.000 lei

indemnizație de hrană: 347 lei

Total brut lunar: 11.442 lei

După rețineri:

CAS: 2.861 lei

CASS: 1.144 lei

Cotizație sindicală: 40 lei

Deducere suplimentară: 100 lei

Impozit: 730 lei

Venit net: 6.667 lei/lună

Salarii pe principalele funcții

În zona administrativă și de specialitate, veniturile diferă semnificativ:

Inspectori de specialitate: între aproximativ 10.151 – 11.442 lei brut / 5.938 – 6.667 lei net

Referenți de specialitate: între 9.061 – 10.442 lei brut / 5.301 – 6.108 lei net

Referent: 6.574 lei brut / 3.816 lei net

Secretar-dactilograf: 6.124 lei brut / 3.565 lei net

Șofer: 6.574 lei brut / 3.846 lei net

Îngrijitor: 6.127 lei brut / 3.510 lei net

Magaziner: 6.310 lei brut / 3.682 lei net

Casier: 6.104 lei brut / 3.553 lei net

Ce sporuri primesc angajații

Schema salarială arată că majoritatea angajaților beneficiază de:

spor pentru condiții grele/vătămătoare – 1% din salariul de bază

indemnizație de hrană – 347 lei/lună

CFPP – doar pentru anumite posturi, reprezentând 10% din salariul de bază

Diferențe mari între vârful și baza instituției

Practic, între salariul net al directorului (8.281 lei) și cel al unui îngrijitor (3.510 lei) există o diferență de aproape 4.800 lei lunar.

Datele arată și faptul că, deși salariile brute pot părea consistente în unele cazuri, taxarea (CAS, CASS, impozit) reduce semnificativ suma finală încasată, uneori cu peste 40%.

