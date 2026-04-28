Ce salarii au angajații Casei de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești. Directorul depășește 14.000 lei brut

Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești se înscrie în seria instituțiilor publice locale unde diferențele salariale dintre conducere și personalul de execuție sunt considerabile, însă structura veniturilor arată clar impactul sporurilor, indemnizației de hrană și al contribuțiilor fiscale asupra salariului final încasat.
Potrivit grilei salariale aferente lunii decembrie 2025, directorul instituției are cel mai mare venit din organigramă, cu un salariu de bază brut de 14.076 lei, la care se adaugă un spor pentru condiții grele sau vătămătoare de 1% (141 lei), ceea ce ridică venitul brut total la 14.217 lei.
Cum se calculează salariul
Din suma brută se rețin:
- CAS (25%): 3.554 lei
- CASS (10%): 1.422 lei
- Cotizație sindicală: 40 lei
Baza impozabilă rezultată este de 9.201 lei, iar impozitul pe venit (10%) este de 920 lei. Salariul net final al directorului: 8.281 lei/lună.
Execuția: cine câștigă cel mai mult
Cele mai bine plătite funcții de execuție sunt cele de inspector de specialitate și referent de specialitate din compartimente precum Financiar-Contabil, Resurse Umane, Achiziții Publice, Comunicare sau zona artistică.
Salariul maxim de execuție pornește de la:
- salariu de bază brut: 9.995 lei
- spor condiții vătămătoare (1%): 100 lei
- CFPP (control financiar preventiv): 10% din salariul de bază = 1.000 lei
- indemnizație de hrană: 347 lei
Total brut lunar: 11.442 lei
După rețineri:
- CAS: 2.861 lei
- CASS: 1.144 lei
- Cotizație sindicală: 40 lei
- Deducere suplimentară: 100 lei
- Impozit: 730 lei
Venit net: 6.667 lei/lună
Salarii pe principalele funcții
În zona administrativă și de specialitate, veniturile diferă semnificativ:
- Inspectori de specialitate: între aproximativ 10.151 – 11.442 lei brut / 5.938 – 6.667 lei net
- Referenți de specialitate: între 9.061 – 10.442 lei brut / 5.301 – 6.108 lei net
- Referent: 6.574 lei brut / 3.816 lei net
- Secretar-dactilograf: 6.124 lei brut / 3.565 lei net
- Șofer: 6.574 lei brut / 3.846 lei net
- Îngrijitor: 6.127 lei brut / 3.510 lei net
- Magaziner: 6.310 lei brut / 3.682 lei net
- Casier: 6.104 lei brut / 3.553 lei net
Ce sporuri primesc angajații
Schema salarială arată că majoritatea angajaților beneficiază de:
- spor pentru condiții grele/vătămătoare – 1% din salariul de bază
- indemnizație de hrană – 347 lei/lună
- CFPP – doar pentru anumite posturi, reprezentând 10% din salariul de bază
Diferențe mari între vârful și baza instituției
Practic, între salariul net al directorului (8.281 lei) și cel al unui îngrijitor (3.510 lei) există o diferență de aproape 4.800 lei lunar.
Datele arată și faptul că, deși salariile brute pot părea consistente în unele cazuri, taxarea (CAS, CASS, impozit) reduce semnificativ suma finală încasată, uneori cu peste 40%.
Vezi răspunsul complet aici: SALARII_CASA_DE_CULTURA_I_L_CARAGIALE_PLOIESTI
