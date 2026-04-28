Prahova are un nou senator. Radu Oprea a depus jurământul

Fostul secretar general al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat că a depus jurământul în funcția de senator și că revine în activitatea parlamentară alături de colegii din Partidul Social Democrat.

- Publicitate -

Într-o postare publică, acesta a precizat că va activa în comisiile parlamentare cu profil economic și financiar, unde își propune să contribuie la elaborarea unei legislații mai clare și mai predictibile.

„Astăzi am depus jurământul ca senator. Am revenit alături de colegii mei în grupul PSD. Voi activa în comisiile economică, industrii, servicii, turism și antreprenoriat și buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital”, a transmis Radu Oprea.

Oprea va activa ca senator PSD de Prahova, organizație pe lista căreia a candidat la alegerile parlamentare din 2024, însă el a devenit recent membru al filialei PSD Sector 6 București.