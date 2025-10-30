Cum ajung unele primării din Prahova ”pirați” ai șoselelor

De aproape două luni, o companie de transport public, înființată de Primăria Slănic, efectuează curse de transport călători atât în interiorul orașului, cât și pe ruta Slănic-Vărbilău. Potrivit legislației în vigoare, pentru activitatea de transport persoane între două localități este nevoie de o licență emisă de Consiliul Județean Prahova. În cazul respectiv, aceasta lipsește. Într-o situație asemănătoare se află și Primăria Ploiești, care, prin intermediul Transport Călători Express (TCE), se pregătește să efectueze curse până la Ariceștii Rahtivani.

- Publicitate -

La acest articol a contribuit Ștefan Vlăsceanu.

Autobuze electrice pe fonduri europene

Primăria Slănic a înființat anul acesta societatea de transport public Transurban Serv Slănic SRL. Decizia a venit ca urmare a implementării unui proiect finanțat din fonduri europene intitulat ” Reducerea emisiilor de carbon în orașul Slănic și zonele adiacente, prin achiziția de material rulant nepoluant”.

- Publicitate -

În cadrul programului au fost achiziționate două autobuze electrice, care, din 11 septembrie, efectuează curse de călători, dus-întors, între Slănic și Vărbilău.

Anunțul a fost făcut de primarul orașului Slănic, Daneluș Costea, pe Facebook:

O călătorie cu autobuzele electrice ale Primăriei Slănic costă 4 lei, iar un abonament lunar 100 de lei. Astfel, de luni până vineri sunt efectuate șase curse dus-întors între Slănic și Vărbilău.

- Publicitate -

”Concurență neloială”

Programul de transport se suprapune însă cu cel operatorului licențiat de Consiliul Județean Prahova, Pides Trans, în urma câștigării unei licitații organizată acum doi ani.

”Ne-am trezit peste noapte cu un operator fără licență, al Primăriei Slănic, care ne face concurență neloială. Noi am câștigat o licitație organizată de Consiliul Județean Prahova pe acest traseu și avem exclusivitate. Practic, am rămas fără călători la orele de vârf și suntem puși în dificultate din punct de vedere financiar pe această rută, unde nu mai putem acoperi costurile. Consiliul Județean Prahova ne-a confirmat faptul că operatorul Primăriei Slănic nu are licență de transport persoane” au transmis reprezentanții Pides Trans, la solicitarea Observatorului Prahovean.

Primarul din Slănic: ”Credeți că funcționăm anapoda?”

În replică, edilul orașului Slănic, Daneluș Costea, susține că societatea de transport public al primăriei funcționează legal.

- Publicitate -

”Societatea funcționează pe lângă primărie. Avem transport local în oraș, inclusiv pentru copiii de școală. Sunt mulțumit de activitatea ei. Noi am luat bani europeni pentru autobuze și trebuia să fie o asociere cu o altă localitate. Am vorbit cu cei de la Vărbilău și facem curse și la ei” a declarat primarul Costea.

Întrebat dacă societatea primăriei deține toate autorizațiile și licențele legale, edilul a transmis: ”Păi dumneavoastră ce părere aveți? Credeți că funcționăm anapoda? Noi, tot ce depinde de noi, de orașul Slănic și de societate, ne-am luat toate avizele. Dacă sunt alții care nu au alte avize, asta nu e treaba noastră. Noi avem și de la Rutieră. Noi tot ce ne trebuie, noi ne-am făcut. Tot ce ne-a trebuit” ne-a precizat primarul orașului Slănic.

Cine este Transurban Serv Slănic

Transurban Serv Slănic a fost înființată pe 12 martie 2025 având ca unic asociat Primăria Slănic. În ceea ce privește administratorii societății de transport public, aceștia sunt: Belea Anghel, Marin Teodor Florin și Miuta Maria.

- Publicitate -

Teodor Marin este, potrivit descrierii de pe pagina sa de Facebook, inspector la Primăria Slănic, iar ceilalți doi au ocupat în trecut posturi de conducere la Mina Slănic.

TCE Ploiești va face curse până la Ariceștii Rahtivani

Într-o situație similară se va afla în curând și Transport Călători Express (TCE), societatea Consiliului Local Ploiești care urmează să efectueze curse de călători până la Ariceștii Rahtivani. Este vorba de același program finanțat din fonduri europene prin care au fost cumpărate 22 de autobuze electrice.

Acestea efectuează în prezent curse doar pe trasee TCE din interiorul Municipiului Ploiești. În proiectul de hotărâre ce va fi supus votului consilierilor locali în ședința de joi, 30 octombrie, figurează introducerea a două noi trasee care vor fi deservite de până la opt autobuze electrice.

- Publicitate -

Astfel, traseul 310 va avea următorul parcurs: Ploiești – Parc Industrial Ploiești – Dacher – sat Buda – West Park – Bau Elemente – Ploiești, iar 311 va merge pe ruta: Ploiești – Rond RAR – Bau Elemente – Târgșorul Nou – Stoienești – Ariceștii Rahtivani – Nedelea – Retur: Ariceștii Rahtivani – Stoienești – Târgșorul Nou – Bau Elemente – Rond RAR – Ploiești.

În proiect se arată că aceste curse noi ale TCE vor deveni operaționale numai după obținerea licențelor de transport. Teoretic, printre acestea ar trebui să se numere cea emisă de Consiliul Județean Prahova, care se va lovi de aceeași problemă. Cele două trasee se suprapun însă cu cele din zona 12. Aici operează o asociere de transportatori privați, care au exclusivitate în urma câștigării licitației.

Dilemă la Consiliul Județean Prahova

Contactat de Observatorul Prahovean, Mario Soare, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, a declarat: ”Atât Primăria Ploiești, cât și cea din Slănic au obținut în intervalul 2022-2023 finanțări prin PNRR (n.r. fonduri europene) pentru autobuze electrice. Condiția esențială și obligatorie era prezentarea unui parteneriat între oraș/municipiu și o comună limitrofă.

- Publicitate -

Ambele s-au conformat cerințelor din ghid. Ulterior s-au semnat la Consiliul Județean contractele de delegare a serviciului de transport județean și acordarea licențelor de transport. Problema e că dacă aceste autobuze nu sunt scoase pe traseele menționate în cererile de finanțare există riscul de returnare a fondurilor.

Există o neconcordanță legislativa între concensiunea serviciului și ghidul de finanțare pentru autobuzele electrice. Soluția ar fi ca toate localitățile care se află în această situație să fie înscrise în ADI Mobilitate, iar sub umbrela aceasta să poată desfășura transport în paralel cu cel județean”

Instituția va solicita și un punct de vedere al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ( A.N.R.S.C). Vorbim de obligativitatea operatorului respectiv de a avea sau nu licență de transport emisă de CJ.

- Publicitate -

Totuși, odată cu semnarea contractelor cu operatorii licențiați CJ Prahova s-a obligat să le asigure exclusivitate pe rutele respective și acordul de a folosi stațiile.