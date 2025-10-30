Sedință la Consiliul Local Ploiești, despre scumpirea biletelor TCE si parcarea cu taxă la bloc – LIVE

Observatorul Prahovean

Incendiu puternic în București. Arde o casă

Corina Matei
Autor: Corina Matei
incendiu casa sectorul 2 bucuresti
Sursa foto: ISU BIF

Un incendiu puternic a izbucnit joi, 30 octombrie 2025, în București, în sectorul 2, pe Intrarea Mieilor. Potrivit reprezentanților ISU, arde o casă particulară, formată din parter, etaj și pod. Există risc de propagare.

Pentru intervenție au fost mobilizate nouă autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum la o casă regim P+Etaj+pod, cu posibilități de propagare la o clădire învecinată”, au transmis reprezentanții Biroului de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), citați de Agerpres.

Şase persoane au fost evacuate, iar un bărbat cu arsuri în zona feţei primeşte îngrijiri, potrivit stirileprotv.

