Statele Unite ale Americii nu retrag militari din Polonia

Joi, 30 octombrie 2025, ministrul apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a afirmat că a primit confirmarea că Statele Unite nu vor retrage trupe de pe teritoriul acestei țări.

- Publicitate -

Potrivit News.ro, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a declarat că această asigurare a venit în urma discuţiilor sale cu secretarul american al apărării, Pete Hegseth, precum și a celor avute de ministrul adjunct al apărării, Pawel Zalewski, și de șeful Statului Major General, Wieslaw Kukula, cu aliații.

Această declarație a venit în contextul în care Ministerul Apărării de la București a anunțat, la începutul acestei săptămâni, că Statele Unite au informat România și alți membri NATO despre o decizie de reducere a numărului de trupe americane de pe flancul estic al alianţei în Europa.

- Publicitate -

Cu toate acestea, circa 1.000 de militari americani rămân încă pe teritoriul țării noastre. Militari americani vor fi retrași și din Ungaria și Slovacia.