Statele Unite ale Americii nu retrag militari din Polonia

Joi, 30 octombrie 2025, ministrul apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a afirmat că a primit confirmarea că Statele Unite nu vor retrage trupe de pe teritoriul acestei țări.
Potrivit News.ro, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a declarat că această asigurare a venit în urma discuţiilor sale cu secretarul american al apărării, Pete Hegseth, precum și a celor avute de ministrul adjunct al apărării, Pawel Zalewski, și de șeful Statului Major General, Wieslaw Kukula, cu aliații.
Această declarație a venit în contextul în care Ministerul Apărării de la București a anunțat, la începutul acestei săptămâni, că Statele Unite au informat România și alți membri NATO despre o decizie de reducere a numărului de trupe americane de pe flancul estic al alianţei în Europa.
Cu toate acestea, circa 1.000 de militari americani rămân încă pe teritoriul țării noastre. Militari americani vor fi retrași și din Ungaria și Slovacia.