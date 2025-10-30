Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Toamna e plină de viață și culoare în județul Prahova, date fiind evenimentele care aduc comunitatea mai aproape de frumos, tradiție și emoție. În weekendul care deschide luna noiembrie, vreme va fi plăcută, numai bună de ieșit din case pentru a merge la spectacole de teatru, alteliere meșteșugărești, dar și la „Lumina Noctis”, evenimentul care transformă Ploieștiul în scenă digitală.

„Nițel prea infidel” la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești

Spectacolul, în regia lui Radu Gabriel, are loc vineri, 31 octombrie, de la ora 19.00.

„Iubirea îi dă omului aripi și putere: aripile, pentru a zbura și puterea de a-i da în cap celui pe care îl iubești. Dar oare cum este mai bine: mai rău cu rău sau mai rău fără rău? Un joc de-a „dă-mi-l mie” / „na-ți-l ție” într-o comedie trăsnită marca Teatrul în Trei („Terapie în trei”, „Bărbatul perfect defect”, „Între două nu te plouă!”). Nici infidelitatea nu mai este ce a fost odată!”, este descrierea pe care organizatorii o fac piesei.

„Muzicanții din Bremen” la Casa de Cultură a Sindicatelor din Ploiești

Piesa va fi pusă în scenă sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 11.00.

„Muzicanții din Bremen este o poveste clasică despre prietenie, curaj și aventură. Patru animale – un măgar, un câine, o pisică și un cocoș – pornesc împreună spre Bremen, visând să devină muzicanți. Pe drum, întâlnesc hoți și, prin istețime, reușesc să îi alunge.

„Ce se va întâmpla cu muzicanții noștri? Și oare ce se va întampla cu hoții? Ce mister… ce aventură …ce distracție …!!!!”, este mesajul amuzant al organizatorilor.

Sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 18.30, în sala Teatrului ”Toma Caragiu”: TOMA – un tribut Toma Caragiu

Va fi un spectacol în care veți cunoaște nuanțe și valențe ale personalității lui Toma Caragiu, văzută prin ochii colegilor, prietenilor, admiratorilor și, uneori, ai necunoscuților, martori ai harului sau irezistibil, al muncii sale neobosite și al impactului pe care l-a avut asupra teatrului românesc.

D-ale lui Păcală, Teatru în Cartiere

Proiectul „După blocuri – teatru în cartiere” continuă la Ploiești. Vineri, 31 octombrie, de la ora 17.30, în Parc Mc Donald s Nord, Cătălin Rădulescu, Paul Niculae, Lizica Sterea, Ioana Roșu și Nelu Neagoe vin în fața spectatorilor cu piesa „D-ale lui Păcală”, text Roxana Matache, regia și scenografia: Mihai Androne.

Proiectul „După blocuri – teatru în cartiere” își propune să faciliteze accesul unui număr cât mai mare de ploieșteni la evenimente culturale, aducând spectacolele teatrului în mijlocul comunității, direct în cartierele orașului.

Târgul meșteșugurilor tradiționale la Ploiești

Evenimentul, poate cel mai important al perioadei, are loc între 31 octombrie și 2 noiembrie, în Parcul din fața Palatului Administrativ din Ploiești.

Organizatorii vă invită să redescoperiți frumusețea meșteșugurilor autentice românești — expresia vie a creativității, răbdării și simțului estetic moștenit din generație în generație.

Târgul reunește anul acesta cele mai reprezentative meșteșuguri arhaice din zona Prahovei și din țară: olărit, țesut, cusut, sculptură și crestături în lemn, pictură pe sticlă, confecționatul opincilor, pictură naivă, sculptură, colaje paie, rotărit și pielărit, dar și produse apicole. Nu vor lipsi demonstraţiile de meşteşug, zilnic între 9.30 și 18.30, dar şi momentele artistice ale soliştilor şi ansamblurilor folclorice.

„Vă așteptăm într-un cadru plin de culoare și tradiție, unde meșteri populari din judetul nostru si din întreaga țară vor da viață lutului, lemnului, pânzei și fibrelor naturale, transformând materia în artă și poveste”, transmit organizatorii.

„Lumina Noctis: Marii Clasici în Lumină Nouă”, la Ploiești

În weekendul 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, Ploieștiul se transformă în scenă digitală prin „Lumina Noctis”. Proiectul „ Lumina Noctis: Marii Clasici în Lumină Nouă” aparține Asociației AMURAL, și este, practic, un festival care aduce muzica clasică în dialog cu tehnologiile vizuale contemporane. Palatul Culturii din Ploiești va fi locul unde publicul va asista la proiecții spectaculoase și instalații new media.

Ce se va întâmpla, în Ploiești, în acest weekend

Arhitectura ca suport pentru artă

Palatul Culturii va fi animat prin proiecții de video-mapping semnate de Adrian Manolescu (Adistu), Ákos Zemba și H3 Studio — creații vizuale care reinterpretează partituri și motive din Bach, Mozart și Beethoven, extinse prin procesare digitală, inteligență artificială și algoritmi vizuali. Spectacolele de video-mapping au loc între 20:00 și 22:00, oferind publicului o experiență nocturnă impresionantă.

Experiențe multimedia în interior

Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova va găzdui zilnic, între 09:00 și 17:00, instalații de artă și tehnologie semnate RIZI Studio, H3 Studio, Dan Adrian Ionescu și Pastila Roz, oferind trasee imersive în care Debussy, Ravel și Satie prind formă prin artă cinetică și concepte vizuale experimentale.

Educație și dialog public

Lumina Noctis mizează pe întâlnirea dintre patrimoniu și tehnologie ca formă de educație culturală în spațiul public, într-un format deschis, fără bilet și fără bariere de participare.

Pe lângă spectacolele nocturne, programul propune tururi ghidate (1–2 noiembrie) care dezvăluie secretele artelor digitale și modul în care muzica clasică poate fi transpusă în limbaj vizual. Evenimentul include și o discuție publică cu artiști, dedicată tinerilor pasionați de industriile creative, explorarea noilor forme de expresie artistică, aplicațiile tehnologiilor digitale în artă și oportunitățile de dezvoltare profesională în acest domeniu.Mai multe detalii și program actualizat pe www.amural.ro și canalele de social media ale AMURAL.

Artiști invitați:

Adrian Manolescu (Adistu) – intervenții vizuale ce folosesc inteligența artificială

Ákos Zemba – concepte vizuale experimentale și mapping

Dan Adrian Ionescu – arhitect al luminii

H3 Studio – proiecții de amploare și instalații multimodale

RIZI Studio – instalație cu iluzii optice

Pastila Roz – sculpturi luminoase

Seara dovlecilor luminoși, la Bucov

Vineri, 31 octombrie, de la ora 17.30 în Parcul Memorial Constantin Stere, în zona din spatele Teatrului de Vară cei mici sunt așteptați la Seara Dovlecilor Luminoși.

„Sculptăm dovleci și povestim despre animale care au înspăimântat de-a lungul secolelor oamenii: lilieci, șerpi veninoși, bufnițe, corbi și pisici. Activitatea este gratuită”, transmis organizatorii, reprezentanții Grădinii Zoologice Bucov.

Materialele de care au nevoie copiii: dovleci și instrumente de decupat și tăiat

Din motive de siguranță, accesul cu lumânări din ceară nu este permis, ci doar cu lumânări LED.

Continuă la Cocorăștii Mislii Subcarpați Trail Run by Night

După două ediții pline de emoție, energie și voie bună, Subcarpați Trail Run by Night revine sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 17.30. Evenimentul are loc la baza sportive Cocorăștii Mislii.

„Te invităm să descoperi magia alergării nocturne – un mix perfect între sport, natură și aventura sub cerul înstelat.

Ce te așteaptă?

Un traseu de 9 km cu 250 m diferență de nivel, explorat la lumina frontalelor.

O atmosferă unică, unde fiecare pas devine o experiență de neuitat.

Comunitatea alergătorilor pasionați, gata să împartă energia și bucuria mișcării.” Este mesajul organizatorilor.