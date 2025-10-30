Bărbat din Mizil dispărut în Belgia

Un bărbat în vârstă de 36 de ani din Mizil, care se află la muncă în Belgia, a fost dat dispărut de către fratele său. Reclamația a fost înregistrată la poliția din Mizil astăzi, 30 octombrie.

Potrivit IPJ Prahova, Cătălin George Radu muncește în Belgia, însă din data de 7 septembrie, familia nu mai știe nimic de el.

Semnalmente: 170 cm înălțime, aproximativ 70 kg, ten alb, ochi căprui, păr scurt, șaten, având ca semn distinctiv o cicatrice pe partea stângă a capului și tatuaje pe ambele antebrațe.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la bărbatul în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.