Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs un atac de panică național. La fel ca la tragedia Colectiv, urmează o perioadă agitată, apoi toate revin la ”normal”, varianta românească.

Acum, oamenii sună la furnizorul de gaze la cel mai mic semn de pericol, așa cum e dealtfel și normal. Dacă acesta se confirmă, proprietarul locuinței sau locatarii din blocul respectiv riscă să rămână fără gaze chiar și pentru o perioadă îndelungată de timp. Asta înseamnă că nu mai pot folosi aragazul sau centrala termică, adică nu mai pot găti, respectiv rămân fără căldură și apă caldă. De ce se ajunge aici?

După apelul de urgență, o echipă Distrigaz se va deplasa la locație și, în urma unor măsurători, va opri alimentarea cu gaze și va sigila contorul. Așadar, rămâi fără gaze! Ți se transmite sec că trebuie să contactezi o firmă autorizată pentru ca aceasta să remedieze problema. De aici începe ”loteria”.

Începi și suni disperat la numerele de telefon afișate într-o listă disponibilă online pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Începi cu cele al căror sediu se află cât mai aproape de locuința ta, pentru că sunt șanse infime ca o firmă din Iași să vină la Ploiești să rezolve problema, corect? Iar dacă ai ghinionul să rămâi fără gaze în weekend, poți să-ți iei adio de la vreun răspuns până luni.

Cum vorbim deja de o isterie națională, firmele acreditate de ANRE sunt atât de ocupate cu rezolvarea de probleme semnalate de populație, încât timpul de așteptare este uriaș. În cazul unui cititor, de exemplu, care s-a confruntat cu această problemă, o firmă i-a dat termen de intervenție 3 săptămâni!

Abia după ce instalatorul autorizat a efectuat reparația și implicit revizia instalației consumatorul va avea, din nou, acces, la această utilitate. Iar prețul plătit pornește de la 1000 de lei, în funcție de complexitatea intervenției și numărul de focuri pentru care se face revizia.

Din experiențele anterioare, acest fenomen se va estompa până la următoarea tragedie…