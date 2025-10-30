Revelion fără artificii la Primăria Ploiești, pentru protejarea animalelor de companie

Primăria Ploiești ar putea renunța începând de anul acesta la focul de artificii de Revelion. Decizia va fi luată, pentru protejarea animalelor de companie, susțin surse din instituție. Ploieștiul se va alătura astfel altor orașe, precum Brașov sau Cluj Napoca.

Decizia ar putea fi luată după ce avocatul George Sorin Botez, fost consilier local, a inițiat o petiție online intitulată ”Ploiești, oraș liber de artificii și petarde”.

Petiție online împotriva artificiilor

”De fiecare dată, opinia publică atrage atenția asupra faptului că utilizarea materialelor pirotehnice în perioada sărbătorilor afectează grav viața animalelor din comunitate, dar și liniștea locuitorilor. Cu toate acestea, an de an, autoritățile permit sau chiar inițiază manifestări „festive” în care se folosesc astfel de materiale, care provoacă un disconfort major și pun în pericol siguranța publică.

Pentru a face un pas concret în direcția protejării ființelor necuvântătoare și a unui climat civic responsabil, solicităm Primăriei Municipiului Ploiești ca sărbătorile de iarnă ale anului 2025 să fie declarate libere de artificii și petarde.

Totodată, solicităm ca Primăria Ploiești să nu mai organizeze și să descurajeze, prin toate mijloacele legale disponibile, orice manifestare care contravine principiului protecției animalelor și dreptului cetățenilor la un mediu sănătos și liniștit.

Prietenii noștri blănoși nu pot cere singuri liniște, dar suferă de fiecare dată când orașul se transformă, pentru câteva minute, într-un câmp de explozii și zgomote. Este responsabilitatea noastră, a oamenilor, să le oferim protecție și respect, așa cum ne oferă ei, zi de zi, afecțiune și echilibru” se arată în textul petiției, care poate fi semnată AICI

Primăria Brașovul a renunțat la focurile de artificii

Printre primăriile care au renunțat la focurile de artificii de Revelion se numără Cluj Napoca și Brașovul. Acestea vor fi înlocuite cu jocuri de lasere.

”Toţi iubim animalele de companie, fie că avem un căţel, o pisică sau un canar acasă, fie că doar le vedem la prieteni sau la rude. Din păcate, fiecare sfârşit de an este pentru aceste animale un adevărat coşmar, în special în noaptea de Revelion, când zeci şi sute de artificii explodează în tot oraşul. Noi, cei care avem un animal acasă, ştim că trebuie să ne luăm toate măsurile ca acestea, din cauza fricii, să nu fugă şi să se piardă. Auzim tot mai des cum dimineaţa noului an este doar o căutare pentru recuperarea câinelui sau pisicii pierdute din cauza artificiilor”, a transmis recent primarul Brașovului, George Scripcaru.

”Pentru a-i proteja pe „prietenii necuvântători” am decis ca, din acest an, primăria să nu mai organizeze focul de artificii din Piaţa Sfatului. Sper ca exemplul nostru să fie luat de tot mai mulţi braşoveni, iar noaptea dintre ani să fie un prilej de bucurie nu numai pentru noi, dar şi pentru animalele noastre de companie”, a precizat Scripcaru.

Animalele, grav afectate de artificii și petarde

Artificiile și alte materiale explozive provoacă diverse daune animalelor, unele chiar fatale. Auzul multora dintre ele este mult mai sensibil decât la oameni, așa că exploziile artificiilor nu numai că le deranjează mai mult, dar le pot deteriora auzul foarte grav.

Câinii, de exemplu, își pot pierde ireversibil auzul din cauza zgomotului produs de artificii, arată Animal Ethics, citat de digi24.ro.

Se estimează că o cincime din disparițiile animalelor de casă se datorează sunetelor foarte puternice, în principal artificiilor și furtunilor.