Ce spune Direcția de Mediu Prahova despre aerul irespirabil din Ploiești

Ploieștenii au reclamat, marți seară, aerul irespirabil din zona Mihai Bravu și Centru. La solicitarea Observatorulph.ro, Direcția Județeană de Mediu Prahova a transmis posibilele cauze „care pot provoca o deteriorare a calității aerului”

Mai mulți ploieșteni au reclamat, marți seară, că aerul este irespirabil în Cartierul Mihai Bravu și în zona centrală din municipiu. (Detalii AICI).

Tot marți seară, atât pe calitateaer.ro, cât și pe site-ul Primăriei Ploiești, secțiunea Monitorizare calitate aer, nu erau semnalate depășiri la benzen, dioxid de sulf sau la alți indicatori care ar fi putut genera un disconfort olfactiv.

Fără poluare, dar cu disconfort olfactiv

Observatorulph.ro a solicitat, marți seară, un punct de vedere și Direcției Județeane de Mediu Prahova (fostul APM Prahova) cu privire la sesizările cetățenilor.

„În data de 28.10.2025, din rezultatele centralizate provenite atât de la stațiile operatorilor economici, cât și de la stațiile R.N.M.C.A din oraș, nmu au fost înregistrate depășiri ale concentrațiilor maxime admise sau ale valorilor limită pentru indicatorii monitorizați în zonele platformelor industriale sau din interiorul Municipiului Ploiești.

În intervalul de timp menționat de dumneavoastră, la sediul Direcției Județene de Mediu Prahova nu au fost înregistrate sesizări scrise, telefonice sau prin intermediul dispeceratului din cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești cu privire la calitatea aerului în zona cartierului Mihai Bravu sau zona centrală.

Menționăm faptul că o dată cu începerea sezonului rece, din cauza condițiilor atmosferice care favorizează acumularea poluanților la sol, emisiile de la arderile industriale, trafic și din încălzirea rezidențială pot provoca o deteriorare a calității aerului, în special seara și noaptea, resimțită de populație sub forma disconfortului olfactiv”, a precizat Direcția Județeană de Mediu Prahova.