Scandal în Consiliul Local Ploiești. TCE are conturile blocate

Ședința Consiliului Local Ploiești nu a fost lipsită de tensiuni. Totul a plecat de la situația disperată de la TCE.

Liderii Sindicatului Liber al Transportatorilor Profesioniști din Ploiești au readus în atenția consilierilor locali situația pe care o traversează societatea de transport public în comun.

TCE a pierdut eșalonarea datoriilor către ANAF, iar din data de 28 octombrie are conturile blocate.

Mai mult, potrivit liderilor de sindicat, „conturile tuturor clienților de la care societatea are de încasat sume de bani, inclusiv cel al Primăriei Municipiului Ploiești, au fost poprite, sumele din aceste conturi urmând a se duce către ANAF”.

Scandalul s-a aprins și mai mult în condițiile în care au fost aduse acuzații grave fostei conduceri TCE.