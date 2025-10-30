- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAdministrație

Scandal în Consiliul Local Ploiești. TCE are conturile blocate

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
consiliul local ploiesti

Ședința Consiliului Local Ploiești nu a fost lipsită de tensiuni. Totul a plecat de la situația disperată de la TCE.

- Publicitate -

Citește și: ANAF a început executarea silită a TCE Ploiești

Liderii Sindicatului Liber al Transportatorilor Profesioniști din Ploiești au readus în atenția consilierilor locali situația pe care o traversează societatea de transport public în comun.

- Publicitate -

TCE a pierdut eșalonarea datoriilor către ANAF, iar din data de 28 octombrie are conturile blocate.

Mai mult, potrivit liderilor de sindicat, „conturile tuturor clienților de la care societatea are de încasat sume de bani, inclusiv cel al Primăriei Municipiului Ploiești, au fost poprite, sumele din aceste conturi urmând a se duce către ANAF”.

Scandalul s-a aprins și mai mult în condițiile în care au fost aduse acuzații grave fostei conduceri TCE.

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -