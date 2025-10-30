După zece ore de stat la coadă, nu au putut vizita Catedrala Neamului

Peste 100 de credincioși din parohia Găgeni din comuna Păulești, care au vrut să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului, au avut parte de o experiență neplăcută.

Ieri, în jurul orei 19:00, un grup enoriași din comuna Păulești s-a așezat la coadă pentru a vizita Catedrala Mântuirii Neamului.

După ce au așteptat în frig mai bine de zece ore, aceștia au fost anunțați că accesul în catedrală a fost închis pentru curățenie și o slujbă religioasă.

Andreea Toma, unul dintre participanți, a povestit pentru Observatorul Prahovean ce s-a întâmplat.

”Am făcut parte dintr-un grup organizat de peste 100 de persoane, inclusiv copii, vârstnici și oameni cu probleme de sănătate. Am stat la coadă de aseară, de la ora 19, până la ora 5,30 dimineața.

Când am ajuns aproape de treptele de la intrarea în catedrală, un jandarm ne-a anunțat că nu se mai poate intra pentru că se face curățenie și urmează o slujbă. Oamenii au început să strige, să se revolte, pentru că nu este normal așa ceva. Pur și simplu ne-au închis ușa în nas”, a declarat Andreea Toma.

Pentru că erau la capătul puterilor, după o noapte în care au îndurat în picioare frigul, cei 100 de enoriași din Păulești, dezamăgiți, au făcut cale întoarsă acasă.

”Cu siguranță voi reveni să vizitez catedrala, dar nu în perioada aceasta, când cozile sunt uriașe, iar comunicarea lasă mult de dorit” a precizat Andreea Toma.