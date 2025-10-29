Cum afli cât de mare este coada de la Catedrala Națională

Credincioșii care vin zilele acestea la Catedrala Națională din București pot afla, în timp real, cât de lung este rândul la intrare, datorită unei hărți interactive lansate de Arhiepiscopia Bucureștilor.

Astfel, timpul de așteptare poate fi consultat prin aplicația de hartă interactivă a Arhiepiscopiei Bucureștilor care poate fi accesată AICI

Platforma, publicată pe site-ul Basilica.ro, arată poziția ultimului pelerin din coloană și timpul aproximativ de așteptare până la Altar.

Instrumentul digital este actualizat permanent de voluntarii din echipa „Tineri în acțiune”, care monitorizează fluxul de participanți din zona Patriarhiei până la Catedrala Națională.

Harta oferă o perspectivă dinamică asupra celor veniți să se închine, iar organizatorii spun că tehnologia îi ajută să gestioneze mai bine accesul și siguranța publicului.

„Este o formă de sprijin pentru cei care doresc să vină la pelerinaj fără să stea ore întregi în incertitudine. Prin intermediul hărții, fiecare poate decide momentul potrivit pentru a ajunge la Catedrala Națională”, transmit reprezentanții Patriarhiei Române.

Având în vedere numărul impresionant de pelerini care doresc să se închine și să treacă prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, Patriarhia Română anunță prelungirea programului de închinare, inclusiv pe timpul nopții, până în ziua de miercuri, 5 noiembrie 2025, la ora 24,00, pentru ca toți cei dornici să se poată închina în Altarul mare.

Inițiativa marchează o premieră pentru Biserica Ortodoxă Română, un echilibru între credință, organizare și tehnologie. Harta interactivă este un exemplu de adaptare a tradiției la mijloacele moderne, arătând că spiritualitatea și inovația pot merge împreună.