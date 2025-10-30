Scumpirea biletului TCE se decide, astăzi, la Ploiești

Scumpirea biletului TCE, de la 2,5 la 4 lei, se va decide, astăzi, în Consiliul Local Ploiești. Pe ordinea de zi a ședinței figurează inclusiv proiectul privind introducerea unei taxe anuale pentru parcarea de la bloc.

- Publicitate -

Ședința Consiliului Local Ploiești este programată joi, de la ora 11.00, iar pe ordinea de zi se regăsesc mai multe proiecte importante.

În aanaliza aleșilor locali ploieșteni se va afla și propunerea de majorare a tarifului la biletele TCE, de la 2,5 lei la 4 lei, precum și noi tarife la abonamentele pentru transportul în comun figurează pe ordinea de zi.

- Publicitate -

Proiectul de hotărâre prevede ca noutate și introducerea unui bilet pe toate liniile care va avea o valabilitate de o oră. (Detalii AICI).

Totodată sunt propuse tarife trimestriale, semestriale și anuale pentru abonamentele TCE.

Taxă anuală pentru parcarea la bloc

Tot astăzi, în Consiliul Local Ploiești se va decide dacă ploieștenii vor plăti o taxă anuală pentru parcarea de la bloc. (Detalii AICI).

- Publicitate -

Dacă proiectul va fi aprobat, atribuirea locurilor de parcare ar urma să aibă loc etapizat, în funcție de infrastructura existentă și de posibilitățile de amenajare de noi parcări ale Primăriei Ploiești.

Mai mult, taxa de parcare anuală ar urma să fie stabilită diferențiat în funcție de zonă.

Zona A- 600 lei pe an

Zona B- 500 lei pe an

Zona C- 400 lei pe an

Zona D- 300 lei pe an

Cinci proiecte suplimentare, pe ordinea de zi

Pe ordinea de zi, suplimentar de ordinea de zi anunțată, figurează alte cinci proiecte de hotărâri.

- Publicitate -

Printre proiecte de hotărâri suplimentare se află și cel privind transmiterea către TCE a stațiilor de încărcare lentă și rapidă, aparatură achiziționată în cadrul proiectului derulat prin PNRR prin care au fost cumpărate și 22 de autobuze electrice.

Observatorulph.ro va transmite live ședința Consiliului Local Ploiești.