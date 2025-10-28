Cât va costa un bilet TCE pe toate liniile la Ploiești

Proiectul privind majorarea tarifului la biletele TCE, de la 2,5 lei la 4 lei, se va afla, joi, pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești. Dacă propunerea va fi votată, va exista o modificare importantă a tarifelor pentru abonamentele TCE. În plus, va fi introdus biletul de călătorie pe toate liniile, timp de 60 de minute.

După o amânare de câteva luni, proiectul privind majorarea tarifelor la biletele TCE va fi repus, joi, 30 octombrie, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești.

Proiectul de hotărâre a fost prorogat la finele lunii iulie, după ce consilierul local Mihai Tonsciuc (Mișcarea Noi, Ploieștenii) a propus reducerea prețului la abonamente. (Detalii AICI).

Pentru biletul de suprataxă se propune un tarif de 40 de lei, iar pentru abonamentul nenominal pe toate liniile/zi tariful ar urma să fie de 10 lei față de 6 lei cât este în prezent.

În plus, proiectul prevede și un bilet pentru toate liniile, valabil 60 de minute, care ar urma să coste 5 lei.

Tarife propuse pentru biletele TCE

Bilet pentru o călătorie 4 lei

Bilet plată prin SMS – 4 lei + cost operare SMS

Bilet pe toate liniile valabil 60 minute achiziționat online – 5 lei

Bilet pe toate liniile valabil 50 minute achiziționat prin SMS – 5 lei+cost de operare SMS

Bilet suprataxă – 40 lei

Tarife pentru abonamentele TCE

Abonament nenominal toate liniile 1 zi – 10 lei

Abonament 7 zile o linie – 25 lei

Abonament 7 zile toate liniile – 35 lei

Abonament lunat o linie – 91 lei

Abonament lunar toate liniile – 131 lei

Abonament lunar nenominal agenți economici toate liniile – 208 lei

Abonament nominal valabil toate liniile pentru studenți – 118 lei

Tarife pentru abonamente valabile 3 luni, 6 luni și 12 luni