Cât va costa un bilet TCE pe toate liniile la Ploiești

Autor: Roxana Tănase
Proiectul privind majorarea tarifului la biletele TCE, de la 2,5 lei la 4 lei, se va afla, joi, pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești. Dacă propunerea va fi votată, va exista o modificare importantă a tarifelor pentru abonamentele TCE. În plus, va fi introdus biletul de călătorie pe toate liniile, timp de 60 de minute. 

După o amânare de câteva luni, proiectul privind majorarea tarifelor la biletele TCE va fi repus, joi, 30 octombrie, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești.

Proiectul de hotărâre a fost prorogat la finele lunii iulie, după ce consilierul local Mihai Tonsciuc (Mișcarea Noi, Ploieștenii) a propus reducerea prețului la abonamente. (Detalii AICI).

Pentru biletul de suprataxă se propune un tarif de 40 de lei, iar pentru abonamentul nenominal pe toate liniile/zi tariful ar urma să fie de 10 lei față de 6 lei cât este în prezent.

În plus, proiectul prevede și un bilet pentru toate liniile, valabil 60 de minute, care ar urma să coste 5 lei.

Tarife propuse pentru biletele TCE

  • Bilet pentru o călătorie 4 lei
  • Bilet plată prin SMS – 4 lei + cost operare SMS
  • Bilet pe toate liniile valabil 60 minute achiziționat online – 5 lei
  • Bilet pe toate liniile valabil 50 minute achiziționat prin SMS – 5 lei+cost de operare SMS
  • Bilet suprataxă – 40 lei

Tarife pentru abonamentele TCE

  • Abonament nenominal toate liniile 1 zi – 10 lei
  • Abonament 7 zile o linie – 25 lei
  • Abonament 7 zile toate liniile – 35 lei
  • Abonament lunat o linie – 91 lei
  • Abonament lunar toate liniile – 131 lei
  • Abonament lunar nenominal agenți economici toate liniile – 208 lei
  • Abonament nominal valabil toate liniile pentru studenți – 118 lei

Tarife pentru abonamente valabile 3 luni, 6 luni și 12 luni

  • Abonament pe toate liniile lunar valabil zilele luni – vineri – 91 lei
  • Abonament pe toate liniile valabil 3 luni – 300 de lei
  • Abonament pe toate liniile valabil 6 luni – 550 lei
  • Abonament pe toate liniile valabil 12 luni – 1.000 lei

