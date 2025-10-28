Proiectul privind parcarea cu taxă la bloc, din nou în Consiliul Local Ploiești

La fix o lună după ce proiectul privind impunerea unei taxe pentru parcările de la bloc a fost respins în Consiliul Local Ploiești, propunerea revine în atenția aleșilor locali. Joi, 30 octombrie, pe ordinea de zi va figura proiectul de modificare a regulamentului cu privire la locurile dce parcare de la bloc.

Atribuirea locurilor de parcare, în parcările de reşedinţă şi de domiciliu, conform Regulamentului propus, se face etapizat în funcție de infrastructura existentă şi de posibilitățile de amenajare ale Primăriei Municipiului Ploieşti.

Locurile de parcare ar urma să poată fi utilizate, dacă proiectul este aprobat în forma propusă, numai în baza unui permis de parcare cu valabilitate de 1 an de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire.

Permis dce parcare, contra-cost, pentru parcările de la bloc

Proiectul de hotărâre prevede că permisul de parcare dă dreptul de folosire exclusivă a locului de parcare în intervalul de timp 16.00 – 08.00 a zilei următoare, de luni până vineri.

„În intervalul orar 800 – 1600, de luni până vineri, posesorul permisului poate folosi gratuit locul de parcare pentru care i-a fost eliberat permisul şi poate să-l utilizeze în măsura în care nu este ocupat.

Pentru zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale, titularul permisului de parcare are drept de folosință exclusivă a locului de parcare.

Utilizatorul acceptă şi se obligă să respecte, necondiționat, toate dispozițiile prezentului Regulament”, se arată în proiectul propus.

Taxă pentru parcare, în funcție de zonă

Taxa de parcare variază între 300 și 600 de lei, pe an, în funcție de zonă şi de domiciliu.

Zona A- 600 lei pe an

Zona B- 500 lei pe an

Zona C- 400 lei pe an

Zona D- 300 lei pe an

Cum se va realiza atribuirea locuirelor de parcare

