Proiectul privind parcarea cu taxă la bloc, din nou în Consiliul Local Ploiești

La fix o lună după ce proiectul privind impunerea unei taxe pentru parcările de la bloc a fost respins în Consiliul Local Ploiești, propunerea revine în atenția aleșilor locali. Joi, 30 octombrie, pe ordinea de zi va figura proiectul de modificare a regulamentului cu privire la locurile dce parcare de la bloc.
Atribuirea locurilor de parcare, în parcările de reşedinţă şi de domiciliu, conform Regulamentului propus, se face etapizat în funcție de infrastructura existentă şi de posibilitățile de amenajare ale Primăriei Municipiului Ploieşti.
Locurile de parcare ar urma să poată fi utilizate, dacă proiectul este aprobat în forma propusă, numai în baza unui permis de parcare cu valabilitate de 1 an de la data emiterii, cu posibilitatea de prelungire.
Permis dce parcare, contra-cost, pentru parcările de la bloc
Proiectul de hotărâre prevede că permisul de parcare dă dreptul de folosire exclusivă a locului de parcare în intervalul de timp 16.00 – 08.00 a zilei următoare, de luni până vineri.
„În intervalul orar 800 – 1600, de luni până vineri, posesorul permisului poate folosi gratuit locul de parcare pentru care i-a fost eliberat permisul şi poate să-l utilizeze în măsura în care nu este ocupat.
Pentru zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale, titularul permisului de parcare are drept de folosință exclusivă a locului de parcare.
Utilizatorul acceptă şi se obligă să respecte, necondiționat, toate dispozițiile prezentului Regulament”, se arată în proiectul propus.
Taxă pentru parcare, în funcție de zonă
Taxa de parcare variază între 300 și 600 de lei, pe an, în funcție de zonă şi de domiciliu.
- Zona A- 600 lei pe an
- Zona B- 500 lei pe an
- Zona C- 400 lei pe an
- Zona D- 300 lei pe an
Cum se va realiza atribuirea locuirelor de parcare
Atribuirea locurilor de parcare în parcările de reşedință și de domiciliu, se arată în proiectul propus, se face etapizat în funcţie de infrastructura existentă şi de posibilitățile de amenajare ale Primăriei Municipiului Ploieşti.
- se atribuie câte un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă la domiciliu /reşedința solicitantului, cu excepția persoanelor fizice care deţin locuri de parcare/garaje în proprietate sau folosință, în ordinea cronologică a depunerii cererilor, la tariful de bază,
- în situațiile în care numărul de solicitări depășeşte numărul de locuri amenajate în parcarea de reşedință şi de domiciliu se atribuie câte un loc de parcare pentru fiecare unitate locativă, în limita locurilor disponibile, în ordinea cronologic
- în cazul în care numărul de solicitanți este mai mic decât numărul de locuri de parcare amenajate, se pot atribui locuri de parcare şi pentru solicitantii din imobilele apropiate care nu au primit locuri în parcarea de reşedinţă şi de domiciliu aferentă acestora, în ordinea cronologică a depunerii cererilor, la tariful de bază
- se poate atribui al doilea loc de parcare pentru aceeaşi unitate locativă, în ordinea cronologică a depunerii cererilor, cu condiția achitării unor tarife cu 50% mai mari decat tariful de bază.