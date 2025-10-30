Șoferița din Câmpina a atacat pedeapsa cu suspendare. Instanța a amânat pronunțarea

Curtea de Apel Ploiești a decis să amâne pronunțarea în cazul apelului făcut de Adela Pena, șoferița care, în aprilie 2022, a accidentat mortal un adolescent pe o trecere de pietoni din Câmpina. Deși sentința dată, trei ani de închisoare cu suspendare, a stârnit revoltă, tânăra a făcut apel, la fel cum a făcut și familia lui Paul Dragomir, adolescentul ucis.

Instanța a stabilit ca deliberarea, redactarea si pronunţarea să aibă loc în data de 28 noiembrie 2025.

Adela Pena a primit, în iulie 2025, trei ani de închisoare cu suspendare și interzicerea mai multor drepturi, printre care și cel de a conduce, pe o perioadă de cinci ani. Decizia Judecătoriei Câmpina a stârnit revoltă în spațiul public.

Șocant este faptul că apel nu a făcut doar familia lui Paul, ci și autoarea teribilului accident, obligată să plătească daune morale de 125.000 de euro pentru mama și tatăl băiatului și alți 100.000 euro pentru sora mai mică a adolescentului, plata acestor daune fiind, de fapt, și motivul pentru care Adela Pena a făcut apel la sentința dată de Judecătoria Câmpina.

Vă reamintim, în aprilie 2022, Paul Alexandru Dragomir, elev la Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, era accidentat mortal, pe o trecere de pietoni, de către o șoferiță care făcea „liniuțe”. Băiatul se întorcea din București, unde participase la Ziua Porților Deschise de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Mai avea câțiva metri până să ajungă acasă, la părinți. Nu a mai apucat.

Angajat în traversarea străzii pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul Carol I, Paul a fost lovit în plin de către șoferița care, potrivit martorilor, „făcea liniuțe” și rula cu o viteză mult peste limita legală.