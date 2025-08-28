Șoferița din Câmpina vrea să scape de condamnarea cu suspendare

Curtea de Apel Ploiești a stabilit ca primul termen de judecată a apelului formulat de familia lui Paul Dragomir, tânărul din Câmpina, ucis pe o trecere de pietoni, dar și de autoarea accidentului din aprilie 2022, să fie 29 octombrie 2025. Adela Pena a fost judecată pentru ucidere din culpă și a primit trei ani de închisoare cu suspendare și alte pedepse accesorii. Nemulțumită, pare-se, de sentință, șoferița a contestat decizia.

Paul Alexandru Dragomir, elev la Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, a fost accidentat mortal, în urmă cu mai bine de trei ani, pe o trecere de pietoni, de către o șoferiță care făcea „liniuțe”.

Băiatul în vârstă de 17 ani se întorcea de la București, unde participase la Ziua Porților Deschise de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”. Mai avea câțiva metri până să ajungă acasă, la părinți. Nu a mai apucat.

Angajat în traversarea străzii pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul Carol I, Paul a fost lovit în plin de către tânăra care, potrivit martorilor, „făcea liniuțe” și rula cu o viteză mult peste limita legală.

După ani de amânări și mutare a dosarului de la Judecătoria Câmpina la Tribunalul Prahova și înapoi la Câmpina, Adela Pena a primit trei ani de închisoare cu suspendare , interzicerea mai multor drepturi și obligația de a plăti daune morale de 125.000 de euro pentru mama și tatăl băiatului și alți 100.000 euro pentru sora mai mică a adolescentului.

Apel la sentința absolut șocantă a făcut nu doar familia tânărului, ci și autoarea teribilului accident, nemulțumită de pedeapsa primită.

Curtea de Apel Ploiești a stabilit primul termen în dosar pentru data de 29 octombrie 2025.