Închisoare cu suspendare în cazul morții câmpineanului Paul Dragomir

Adela Pena, șoferița din Câmpina, care, în aprilie 2022, l-a accidentat mortal, pe o trecere de pietoni, pe Paul Dragomir, un adolescent de 17 ani, și-a primit pedeapsa. Judecătorii i-au dat acesteia trei ani de închisoare cu suspendare și interzicerea mai multor drepturi. La momentul comiterii teribilului accident, tânăra, atunci în vârstă de 22 de ani, făcea „liniuțe” pe bulevardul Carol I din municipiu.

În aprilie 2022, comunitatea câmpineană era șocată la auzul veștii că un tânăr de doar 17 ani, Paul Dragomir pe numele său, elev la Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, era accidentat mortal, pe o trecere de pietoni, de către o șoferiță care făcea „liniuțe”.

Adolescentul, angajat în traversarea străzii pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul Carol I, nu a avut nicio șansă, impactul fiind unul nimicitor.

Autoarea teribilului accident a fost trimisă în judecată de procurori în data de 19 iulie 2022

Dosarul a fost plimbat de la Judecătoria Câmpina la Tribunalul Prahov și înapoi pe rolul secției penale a Judecătoriei Câmpina.

Fapta a fost inițial încadrată la ucidere din culpă, schimbată apoi în omor și din nou ucidere din culpă.

Trei ani de pedeapsă cu suspendare și daune morale de 125.000 de euro

La mai bine de trei ani de la moartea lui paul Dragomir, instanța a condamnat-o pe Adela Pena la trei ani cde închisoare cu suspendare. Aceasta nu are voie să conducă una utovehicul timp de cinci ani, iar termenul de probațiune este de patru ani.

Tânăra este obligată să presteze 120 zile de muncă în folosul comunității la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 București sau Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București și să achite daune morale în valoare de 125.000 de euro și alte cheltuieli judiciare.

Decizia instanței:

Solutia pe scurt: În temeiul art. 192 alin. 1, 2 C.pen. şi art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpata la pedeapsa închisorii de 3 ani, pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă (cu un grad de culpă de 100%).

În temeiul art. 67 alin. 1 C.pen., aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului prevăzut de art. 66 lit. i) C.pen., respectiv dreptul de a conduce autovehicule, pe o durată de 5 ani, începând cu data rămânerii definitive a hotărârii, potrivit art.68 alin.1 lit. b C.pen.

În temeiul art. 65 C.pen., interzice inculpatei exercitarea dreptului prevăzut de art. 66 lit. i) C.pen., respectiv dreptul de a conduce autovehicule, ca pedeapsă accesorie, care se va executa dacă pedeapsa principală va deveni executabilă.

În temeiul art. 91 alin. 1 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 4 ani, conform prevederilor art. 92 C. pen. pe durata căruia inculpata urmează să respecte următoarele obligaţii:

În temeiul art. 93 alin.1 C.pen., obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune București, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) C. pen., impune inculpatei obliga?ia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de proba?iune sau organizat în colaborare cu institu?ii din comunitate.

În temeiul art. 94 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1, lit. c)-e) se comunică Serviciului de Probaţiune București. În temeiul art. 93 alin.3 C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul uneia dintre următoarele două instituţii: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 București sau Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, pe o perioadă de 120 zile.

În temeiul art. 404 alin. 2 C. proc. pen. ?i art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 96 C. pen. privind cauzele de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere ?i asupra prevederilor art. 97 C.pen. privind anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 397 alin. 1, art. 19, art. 25 alin. 1 C. proc. pen. raportat la art. 1349, art. 1357, art. 1381, art. 1385 alin. 1, art. 1386, art. 1.391 alin. 2, art. 1.392 C. civ., art. 11 ?i art. 21 alin. 5 din Legea nr. 132/2017, admite, în parte, acțiunea formulată de către partea civilă Dragomir Paul – Marian și dispune obligarea părţii responsabile civilmente S.C. Groupama Asigurari S.A. prin la plata către partea civilă a sumei de 8.552 lei, cu titlu de daune materiale și a sumei de 125.000 euro, cu titlu de daune morale, suma exprimată în valută urmând a fi achitată la cursul valutar în lei al Băncii Naţionale a României de la data plăţii efective şi respinge acţiunea civilă, în rest, ca neîntemeiată.

În temeiul art. 397 alin. 1, art. 19, art. 25 alin. 1 C. proc. pen. raportat la art. 1349, art. 1357, art. 1381, art. 1385 alin. 1, art. 1386, art. 1.391 alin. 2 C. civ., art. 11 ?i art. 21 alin. 5 din Legea nr. 132/2017, admite, în parte, ac?iunea formulată de către partea civilă Dragomir Luiza – Simona și dispune obligarea părţii responsabile civilmente S.C. Groupama Asigurari S.A. la plata către partea civilă a sumei de 4.300 lei, cu titlu de daune materiale și a sumei de 125.000 euro, cu titlu de daune morale, suma exprimată în valută urmând a fi achitată la cursul valutar în lei al Băncii Naţionale a României de la data plăţii efective şi respinge acţiunea civilă, în rest, ca neîntemeiată.

În temeiul art. 397 alin. 1, art. 19, art. 25. C. proc. pen. raportat la art. 1349, art. 1357, art. 1381, art. 1385 alin. 1, art. 1386, art. 1.391 alin. 2 C. civ., art. 11 din Legea nr. 132/2017, admite acțiunea formulată de către partea civilă Dragomir Ștefania – Ioana și dispune obligarea părţii responsabile civilmente S.C. Groupama Asigurari S.A. la plata către partea civilă a sumei de 100.000 euro, cu titlu de daune morale, suma exprimată în valută urmând a fi achitată la cursul valutar în lei al Băncii Naţionale a României de la data plăţii efective.

În temeiul art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpata Pena Adela –Elena, urmând ca, în temeiul art. 5 alin. 5 din Legea nr. 76/2008, inculpata să fie informată că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru ob?inerea ?i stocarea în S.N.D.G.J. a profilului genetic al acestora.

În temeiul art. 274 alin. 1 C.proc.pen., obligă inculpata Pena Adela – Elena la plata sumei de 9.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat (5.000 lei – urmărire penală și 4.000 lei cameră preliminară și judecată). În temeiul art. 275 alin. 6 C. proc. pen., cheltuielile privind onorariul avocatului din oficiu desemnat pentru inculpată, av. Gherman Nicoleta, reduse la suma 499 lei ca urmare a asistării inculpatei de către un apărător ales, rămân în sarcina statului și vor fi plătite din fondurile Ministerului Justiției.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei hotărâri, pentru reprezentantul Ministerului Public, inculpată, părțile civile și partea responsabilă civilmente. Pronunţată prin punerea la dispoziţia reprezentantului Ministerului Public, inculpatei, părților civile și părții responsabile civilmente, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 30.06.2025.