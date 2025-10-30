Apel la donații pentru Tramvaiul lui Moș Crăciun în Ploiești

Pasionații de transport public din Ploiești au lansat un apel public la donații, prin intermediul comunității TransPloiești, pentru a strânge fonduri astfel încât, și în acest an, „tramvaiul lui Moș Crăciun” să circule în oraș.

- Publicitate -

Potrivit acestora, tramvaiul lui Moș Crăciun circulă în Ploiești din 2021 și în tot acest timp a adus peste 20.000 de copii mai aproape de magia Crăciunului.

„În fiecare iarnă, cei mici trăiesc o clipă magică: o plimbare cu tramvaiul „îmbrăcat” în sărbătoare, alături de Moșul şi ajutoarele sale, primind cadouri, cântând colinde ți zâmbind din toată inima. Fericirea lor a devenit, an de an, bucuria noastră.

- Publicitate -

În 2025, ne dorim să continuăm tradiția care a adus în ultimii 4 ani peste 20.000 de copii mai aproape de magia Crăciunului, însă, pentru a reuși, avem nevoie de sprijinul vostru.

De ce lansăm acest apel?

Anul acesta, fondurile disponibile nu sunt suficiente pentru a acoperi costurile de decorare, surprize dulci și tot ce înseamnă farmecul acestei experiențe. Dar știm că, împreună, putem face minuni!

- Publicitate -

Cum poți ajuta?

Printr-o donație. Discută cu compania în care lucrezi și întreabă cât ar putea contribui. Facem un apel special către supermarketurile, fabricile și firmele locale care pot susține inițiativa.

Prin distribuirea acestei postări. Fiecare share ne poate aduce mai aproape de scopul nostru.

Ce câștigăm împreună?

Zâmbete sincere pe chipurile copiilor.

- Publicitate -

O amintire de neuitat – o călătorie plină de farmec pe liniile 101 și 102, alături de Moşul şi ajutoarele sale.

O comunitate unită, care demonstrează că magia Crăciunului există cu adevărat atunci când suntem împreună”, au transmis reprezentanții TransPloiești pe pagina oficială de Facebook.

Pentru detalii despre cum poți contribui, trimite un mesaj privat paginii de Facebook TransPloiești.