- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSport

Petrolul a remizat cu UTA Arad în Cupa României

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
Petrolul - UTA Arad 1-1
Petrolul - UTA Arad 1-1

Primul meci în grupele Cupei României a adus un punct pentru lupii galbeni care au jucat în deplasare. Arădenii au deschis scorul, însă ploieștenii au revenit și au egalat prin Chică Roșă, jucătorul care confirmă încă o dată că este un plus real pentru Petrolul.

- Publicitate -

Arădenii au început bine partida de pe stadionul ”Francisc von Neuman”. După ocaziile semnate de Tzionis și Barbu, Costache a înscris în minutul 33, când l-a învins pe Krell din interiorul careului.

După pauză, UTA a fost aproape să ducă scorul la 2-0, după ce Benga a expediat balonul cu o lovitură de cap, dar Krell a scos de lângă bară.

- Publicitate -

La jumătatea reprizei secunde, Petrolul a dat semne de revenire prin Gicu Grazov (67), care a trimis alături din doi metri

Zece minute mai târziu, Hanca l-a găsit excelent în careu pe Chică-Roșă,care l-a ”executat” pe Gorcea și a dus scorul la 1-1, stabilind și scorul final.

Locurile 1-2 din grupa în care joacă ploieștenii sunt ocupate după prima rundă de Universitatea Craiova și FCSB cu 3 puncte, pe următoarele două poziții aflându-se UTA și Petrolul cu un punct. Pe locurile 5 și 6 sunt Gloria Bistrița și Sănătatea Cluj.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

Ce faci dacă simți miros de gaze în casă sau bloc? Începe stresul!

Marius Nica Marius Nica -
Explozia din blocul din cartierul bucureștean Rahova a produs...

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -